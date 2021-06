Neue Saison nimmt aktuelle Fragen auf

Wie nachhaltig hat das Coronavirus das gesellschaftliche Miteinander verändert und wie tiefgreifend unser Verhältnis zur Kultur beeinflusst? Diese Frage stellt man sich auch beim Württembergischen Kammerorchester Heilbronn (WKO) unter seinem Chefdirigenten Case Scaglione. Die Konzertsaison 2021/2022 nimmt diese Fragen auf formuliert als Saisonmotto: „Was nun…?“

AdUnit urban-intext1

Die Konzerte, Konzepte und Kooperationen dieser Saison wurden von Rainer Neumann konzipiert, der seit Februar 2020 die Position des Geschäftsführenden Intendanten übernommen hat. Er arbeitet eng mit Chefdirigent Case Scaglione zusammen und mit dem bei inhaltlich-künstlerischen Fragen traditionell sehr eng eingebundenen Orchester.

Mit seiner Saisonvorschau will das Orchester frühzeitig auf das künstlerische Programm hinweisen und gleichzeitig flexibel auf Corona-Rahmenbedingungen reagieren können.

Auch Sonderkonzerte

Neben den Abonnementreihen gibt es in der neuen Saison auch Sonderkonzerte und so genannte Salons: Gastspiele, Tourneen sowie das fantasievolle Musikvermittlungsprogramm „InEar“. Außerdem wird die seit mittlerweile 30 Jahren bestehende Kammermusikreihe präsentiert, die von den WKO-Musiker künstlerisch gestaltet wird.

AdUnit urban-intext2

Das Württembergisches Kammerorchester Heilbronn (WKO) steht für einen energetischen Musizierstil und eine ausgeprägte Individualität des Orchesterklangs. Dies sind auch die Garanten für die internationale Erfolgsgeschichte des Orchesters

Als musikalischer Botschafter Heilbronns ist das WKO Gast auf wichtigen internationalen Podien und Festivals wie beispielsweise der Royal Albert Hall London, dem Concertgebouw Amsterdam, der Kölner Philharmonie, der Elbphilharmonie Hamburg, dem Rheingau Musik Festival oder Schleswig-Holstein Musik Festival. Regelmäßige Tournee-Aktivitäten runden das Tätigkeitsspektrum ab.

AdUnit urban-intext3

Seit der Spielzeit 2018/19 hat der junge amerikanische Dirigent Case Scaglione die Position des WKO-Chefdirigenten inne.

AdUnit urban-intext4

In der Saison 2021/22 veranstaltet das Württembergische Kammerorchester Heilbronn wieder seine Heilbronner und Ulmer Abonnementreihen – mit zehn Heilbronner Konzerten und fünf Ulmer Konzerten. Chefdirigent Case Scaglione wird davon in Heilbronn fünf, in Ulm zwei Konzerte leiten. Hierfür wurden herausragende Solisten gewonnen wie der jungen Kontrabassist Dominik Wagner, die amerikanische Cellistin Alisa Weilerstein, die australische Flötistin Ana de la Vega, die Pianistinnen Sophie Pacini sowie Yeol Eum Son, das Allroundtalent Sergey Malov (Violine, Violoncello da Spalla), die Mezzosopranistin Sophie Rennert und die Geiger Noah Bendix-Balgley und Emmanuel Tjeknavorian.

Letzterer übernimmt darüber hinaus in seiner zweiten Funktion als Dirigent die Leitung eines Abonnementkonzerts. Außerdem darf das Publikum Gastdirigenten wie den Barock-Spezialisten Bernhard Forck und – in alter Tradition – Ruben Gazarian begrüßen. Das WKO zeigt in diesen Konzerten sein breites Repertoire vom 17. bis 21. Jahrhundert.

Während Klassiker der Kammerorchesterliteratur wie Mozart oder Haydn selbstverständlich auf dem Programm stehen, finden sich auch ausgefallenere Werke und Musikfarben – etwa das zeitgenössische Kontrabasskonzert vom Komponisten Georg Breinschmid und Werke von Alfred Schnittke, Astor Piazzolla sowie James MacMillan. In der vergangenen Saison wurde Geiger und Dirigent Emmanuel Tjeknavorian zu einem neuen, engen WKO-Familienmitglied.

Für ihn wurde die exklusive Künstlerverbindung „Artist-in-Association“ aus der Taufe gehoben. In der Saison 2021/2022 kreiert das WKO bereits die nächste Künstlerverbindung: Bei einem der wenigen WKO-Gastspiele vor dem erneuten Lockdown sprang der junge Cellist Friedrich Thiele im Oktober 2020 kurzfristig als Solist für die Rokoko-Variationen Tschaikowskys im Wiesbadener Herzog-Friedrich-August-Saal ein. Für ihn wurde die Verbindung „WKO-Young-Artist“ geschaffen.

Leidenschaftlicher Musiker

Der Cellist Friedrich Thiele, Jahrgang 1996, gewann zahlreiche nationale und internationale Preise, darunter den zweiten Preis, Publikumspreis und Preis für die beste Interpretation des Auftragswerks beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD 2019. Thiele kann als Solist auf eine umfangreiche Gasttätigkeit mit renommierten Orchestern im In- und Ausland blicken. Seinen Bachelor of Music erhielt er 2021 an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ in Weimar. Nun studiert er an der Kronberg Academy in der Klasse von Wolfgang Emanuel Schmidt. Seit 2021 ist Thiele 1. Konzertmeister der Violoncelli in der Sächsischen Staatskapelle Dresden. Als leidenschaftlicher Kammermusiker durfte er bereits bei hochkarätigen Kammermusikfestivals auftreten und spielte dort u. a. mit Igor Levit, Benjamin Beilman, Volker Jacobsen, Viviane Hagner und Marc-André Hamelin. Seit 2010 wird er von der Deutschen Stiftung Musikleben gefördert und spielt ein französisches Cello aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus dem Deutschen Musikinstrumentenfonds.