Neuauflage des „Klassikers“ mit herzhaftem Biss

Warten erfordert Geduld, insbesondere wenn man sich eindreiviertel Stunden selbst beschäftigen muss. Noch krasser wird es, wenn man dieser Selbstbeschäftigung zweier Männer in verschmutzten weißen Anzügen zuschauen muss.

Die Zuschauer in der Theaterfabrik Blaue Halle in Würzburg, die Samuel Becketts „Warten auf Godot“ als Premiere am Mainfranken Theater erlebten, waren von vorneherein gewillt, den Besuch dieses berühmten Stücks ohne Handlung ganz bestimmt nicht als verlorene Zeit zu empfinden. Mittlerweile ist „Warten auf Godot“ nicht nur ein Klassiker des absurden Theaters, sondern auch ein geflügeltes Wort für alle Situationen geworden, in denen klar ist, dass man vergeblich wartet. Dies wissen Estragon und Wladimir nicht. Irgendwer hat sie ohne weitere Erklärungen in eine öde Gegend beordert.

Sich angeregt unterhaltend streben die Theaterbesucher ihren Plätzen zu, während Estragon völlig unbeachtet mit gesenktem Kopf eine auf dem Boden gemalte liegende Acht entlang schlürft. Wer dennoch hinschaut, sieht das Symbol des Unendlichen. So wirken Zeit und Raum schon vor dem Erscheinen von Wladimir aufgehoben.

Die Wartenden streiten sich mit absurden Diskussionen über belanglose Dinge und versöhnen sich postwendend wieder. Wladimir hängt sich wie eine Klette an Estragon, der aber jede körperliche Berührung entschieden abwehrt. Die zähe Zeit wird mit Spielchen und Gedanken an die Möglichkeiten eines Selbstmords vertrieben. Redlich versuchen Estragon, den Martin Liema labil und reichlich verpeilt spielt, und sein Kompagnon Wladimir, den Hannes Berg mit manisch-depressiven Anfällen verkörpert, der öden Warterei einen Sinn zu geben.

Denn das Duo ist nicht weit davon entfernt, in schweigend-hoffnungsloser Verzweiflung zu versinken. Endlich scheint es weiterzugehen, als Pozzo, den Georg Zeies beeindruckend als tyrannischen Herrenmenschen verkörpert, mit seinem Diener Lucky ( devot-unterwürfig, doch bedrohlich aggressiv gegenüber dem Duo) die Regie übernimmt.

Doch diese beiden ganz im Schwarz gekleideten Figuren wirken wie aneinander gefesselte rastlose Wanderer, die immer auf der Suche sind. Absurdes Theater in Reinkultur eben, das schon immer zu zahllosen Interpretationen und nicht verbürgten Anekdoten geführt hat. „Hätte ich gewusst, wer Godot ist, hätte ich das Stück nicht geschrieben“, meinte der Autor selbst.

Trotzdem sei eine originelle Lesart erwähnt, die auf Becketts Leidenschaft für das Fahrrad hinweist, das in seinen Werken immer wieder auftaucht. Beckett soll einer Etappe der Tour-de-France beigewohnt und sich über Zuschauer gewundert haben, die noch am Straßenrand ausharrten, als alle Rennfahrer längst vorbei waren: „Wir warten auf Godeau“, hätten sie ihm zur Antwort gegeben. Dumm ist nur, dass es diesen französischen Radrennfahrer zwar gab, dieser aber nie bei einer Tour-de-France gestartet ist. „Warten auf Godot“ gibt es seit diesem Jahr sogar als Bildband über die Fans dieser Tour.

Zuletzt vor neun Jahren stand das Schlüsselwerk für das absurde Theater auf dem Spielplan des Mainfranken Theaters. Schon damals stand Georg Zeies als Estragon auf der Bühne der Kammerspiele. Die aktuelle Inszenierung von Kevin Barz bewahrt die nicht einfache Balance zwischen Tragikomik und Lächerlichkeit. Dazu tragen Zitate der italienischen Stegreifkomödie und des Slapsticks in Stummfilmen bei.

Statt auf einer trostlos-kahlen Bühne einen zunächst kahlen und dann ergrünenden Baum als Treffpunkt der Vagabunden zu wählen, stellt Bühnenbildnerin Dejana Radosavljevic einen vielarmigen Überwachungsmast in den Mittelpunkt. Er erwacht mit leuchtenden Lampen zum Leben und fordert über eine Kinderstimme zum weiteren Warten auf Godot auf.

Warum das Duo ganz in Weiß auftritt, bleibt ebenso rätselhaft wie die Existenz eines Godot. Früher war der weiße Anzug für Männer ein Statussymbol. So gekleidet ragten sie aus den Niederungen des Alltags heraus. Ging es vielleicht Estragon und Wladimir einmal besser? Jetzt sind ihre edlen Stoffe angegilbt und fleckig wie ihre Gesichter. Hoffentlich ist dies nicht als Abstieg in eine Lebenskrise zu verstehen, die uns allen im Multikrisen-Modus droht. ferö