„Die Himmlische Nacht der Tenöre – Passione per la musica“ heißt es am Dienstag, 21. Dezember, um 19.30 Uhr in der Festhalle Harmonie Heilbronn, wenn drei Opernsänger in Begleitung eines vierköpfigen Kammerorchesters ein Klassik-Highlight der besonderen Art auf die Bühne bringen. Zu Gehör kommen Stücke von italienischen Komponisten, unter ihnen Giuseppe Verdi, Ruggero Leoncavallo, Ernesto De Curtis und Puccini.

Seit 17 Jahren gibt es die Klassik-Konzert-Reihe, die die Besucher in Konzerthäusern und Kirchen mit auf eine musikalische Reise in das Mutterland großer Opernkomponisten, nach Bella Italia, nimmt. Georgios Filadelfefs, Boris Taskov und Georgi Dinev – ein Grieche und zwei Bulgaren – präsentieren eine Hommage an bedeutende musikalische Meisterwerke.