Musical „Anatevka“ als Blockbuster inszeniert

So richtig ihre Leidenschaft für die Kunst und das Mainfranken Theater Würzburg leben derzeit über 100 Mitwirkende mit dem berühmten Musical „Anatevka“ aus. Und die Besucher in der vollbesetzten Theaterfabrik Blaue Halle – besucht wurde die zweite Aufführung mit der Premierenbesetzung – testen mit den Musikern, Schauspielern und Tänzern geradezu lustvoll knapp drei Stunden die Belastungsfähigkeit dieser Ersatzspielstätte unter Einbeziehung der Zuschauerränge aus. Zuletzt inszenierte Würzburgs damaliger Intendant Reinhold Röttger den 1964 in New York uraufgeführten „Fiddler on the Roof“ von Jerry Bock und Joseph Stein in seinem Abschiedsjahr 2004 eher hausbacken, aber erfolgreich. Das Musical mit Liedtexten von Sheldon Harnick basiert auf dem Roman „Tewje, der Milchmann“ von Scholem Alejchem.

Erzählt wird die Geschichte des Milchmanns Tevje, der mit seiner Frau Golde und ihren fünf Töchtern Anfang des 20. Jahrhunderts im ukrainischen Schtetl Anatevka lebt. Traditionell soll in dieser Gemeinschaft osteuropäischer Juden die Heiratsvermittlerin tätig werden, um zunächst die älteste Tochter Zeitel ( famose Bühnenpräsenz: Marzia Marzo) zu verheiraten. Der ältere und wohlhabende Fleischer Lazar Wolf (Herbert Brand glänzt als geprellter Liebhaber)) ist Feuer und Flamme und schmeichelt sich bei Tevje ein.

Doch Zeitel liebt den armen Schneider Mottel Kamzoil (diesmal nicht nur der Spaßvogel vom Dienst: Mathew Habib), mit dem sie sich ohne Wissen der Eltern schon vor mehr als einem Jahr heimlich verlobt hat. Ganz gegen die Traditionen handelt auch Hodel (sprachlich und gesanglich brillant: Akiho Tsujii), die zweitälteste Tochter, die sich in den von Tevje geholten Hauslehrer Perchik (Hinrich Horn als warmherziger Heißsporn) aus Kiew verliebt hat. Als dieser wegen revolutionärer Umtriebe nach Sibirien verbannt wird, folgt Hodel dem Verlobten. Als dann auch noch Chava (Martina Dähne), die drittälteste Tochter, auf ihr Herz hört und mit dem jungen Russen Fedja (Florian Innerebner) einen Christen gegen den Willen des Vaters heiratet, wird sie vom Familienoberhaupt verstoßen. Schon länger befürchtet Tevje, dass bald auch Anatevka von den im Reich um sich greifenden antijüdischen Ausschreitungen betroffen sein wird. Ein Erlass aus St. Petersburg zwingt alle Bewohner, Anatevka zu verlassen. Tevjes Familie verliert ihr Zuhause. Viele Bewohner wandern in die Vereinigten Staaten aus. Tevje versöhnt sich mit Chava, die mit ihrem Mann und Kind nach Krakau zieht.

Viele Dialoge

„Anatevka“ ist ein von vielen Dialogen geprägtes Stück, das eigentlich als Schauspiel mit Musik daherkommt. Regisseur Tomo Sugao versteht es souverän, mit den Pfunden zu wuchern, die das Philharmonische Orchester mit Kapellmeister Carlo Benedetto Cimento am Pult, die Tanzcompagnie und der gewohnt spielfreudige, von Sören Eckhoff geleitete Opernchor an Fähigkeiten einzubringen vermögen. Die Bühne dazu liefert einfallsreich Momme Hinrichs, der sich von Edward Hoppers bekanntestem Ölgemälde „Nighthawks“ inspirieren ließ. Ein geöffnetes Fassaden-Dreieck gibt den Blick auf eine Häuserzeile frei; davor eine Eckkneipe mit einem eher trostlosen Tresen nebst Jukebox.

Aufgeklappt öffnet sich die bescheiden eingerichtete Wohnung von Tevjes Familie, zugeklappt eine Bahnstation oder das Schlafgemach der Eltern. Turbulent und neonbeleuchtet geht es dort in einer Traumsequenz zu, in der Lazar Wolfs verstorbene Frau Fruma-Sarah (Veronica Brandhofer) ihre mörderische Rache ankündigt, falls es Zeitel wagen sollte, ihren Lazar zu heiraten. Roter Faden in der Inszenierung ist der immer wieder auftauchende Schatten des Fiedlers auf dem Dach, den Marc Chagall in seinen Werken oft thematisiert hat. Entweder schwebt der Doppelgänger Tevjes über den Dächern des Schletl oder steht plötzlich als schwarz gekleideter Geiger wie ein Schutzengel neben dem scheinbar unverbesserlichen Optimisten.

Grandioser Hauptdarsteller

Nach der Pause gewinnt die Inszenierung an atmosphärischer Dichte, nicht zuletzt dank des schauspielerisch wie sängerisch überragenden Bass-Baritons Jörg Sabrowski, der schon in Kiel im letzten Jahr als bauernschlauer Tevje auf der Bühne zu erleben war. Mit dem Herz am rechten Fleck und seinen „Einerseits-anderseits“-Dialogen mit sich und seinem Gott wird er zum Sympathieträger par excellence. Silke Evers als seine Frau Golde hat die Hosen in der Familie an, ist resolut im Umgang mit ihren Töchtern, sorgt aber gleichzeitig für den berührendsten Moment des Abends, als sie und Tevje ohne große Worte ihre Gefühle füreinander hinterfragen.

Kostümbildnerin Gisa Kuhn stellt pfiffig unter Beweis, dass es keiner großen Verwandlungskünste bedarf, um die Geschichte aus dem zaristischen Russland in die vom Krieg gebeutelte Ukraine zu transportieren. Beispielhaft ist die Szene, als der eigentlich mit den Bewohnern sympathisierende Wachtmeister (Daniel Fiolka) mit seiner bewaffneten Soldateska die Hochzeitsfeier platzen lässt und später den Erlass zur Vertreibung zu exekutieren hat.

Spätestens in diesem Moment wird der fast unerschütterliche Lebensmut der Bewohner Anatevkas mit den Fragen zur Identität, Fremdheit und Flucht auf eine harte Probe gestellt.

Auf der Bühnenwand illustrieren Videoaufnahmen das ganze Elend des Schicksals von Menschen, die von heute auf morgen ihre Heimat aufgeben müssen.

Das Philharmonische Orchester vertreibt zum Ende aufkommende trübe Gedanken mit schwungvollen Broadway-Klängen und dem reizvollen Kontrast von Klezmermusik und russischen Klängen.

Mit „gesittetem“ Applaus hält sich das Publikum nur Sekunden auf, um dann begeistert in ein immer kräftigeres rhythmisches Klatschen einzustimmen. Ein absolut verdienter Lohn für eine ausgereifte Produktion, die man hoffentlich im Staatstheater noch einmal erleben darf.