Meinig bleibt bis 2029

Die Stadt Würzburg hat den Vertrag mit der Intendantin des Mozartfestes, Evelyn Meining, bis zum 31. Juli 2029 verlängert. „Evelyn Meining hat das Mozartfest seit Beginn ihrer Tätigkeit im Jahr 2013 in der deutschen Festivallandschaft neu positioniert und zielstrebig künstlerisch, inhaltlich, strukturell und personell weiterentwickelt“, so eine Pressemitteilung der Stadt.

Dabei habe es die Kulturmanagrein mit ihren Ideen und neuen Formaten wie MozartLabor, Jupiternacht, Bruckner im Dom, Hof-Gala und anderem seit Übernahme des Amtes geprägt und künstlerisch weiterentwickelt.

Kulturmanagerin Evelyn Meining. © Tanja Nitzke/DPA

Ihr sei es zu verdanken, dass das Mozartfest Jung und Alt, Fachleute sowie Musiklaien erreiche und „zu einem Leuchtturm von Stadt und Region mit internationaler Ausstrahlung wurde und dabei auch große Akzeptanz in der breiten Öffentlichkeit erfährt.“

Evelyn Meining, Jahrgang 1966, war von 1999 bis 2013 Programmdirektorin und Prokuristin beim Rheingau Musik Festival, zusätzlich von 2008 bis 2012 verantwortlich für die Pro Arte Konzerte an der Alten Oper Frankfurt. Von 1994 bis 1999 war die studierte Sängerin und Kulturmanagerin Orchester- und Konzertmanagerin am Staatstheater Darmstadt. Evelyn Meining lehrt im Bereich Kulturmanagement an den Musikhochschulen Mannheim und Karlsruhe. zeg

