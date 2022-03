Manfred Neuner zeigt Meer und Mehr

„Bewegt – Meer und Mehr“ ist der Titel der Ausstellung von Manfred Neuner, die ab dem 30. März in der Würzburger Kolping-Akademie zu sehen ist.

Ein Bild spiegelt die Realität wider, denken die meisten. Doch für Manfred Neuner stimmt das nicht. „In meine Landschaftsgemälde fließen Erinnerungen und subjektive Eindrücke ein“, so der Würzburger Künstler. Schon als kleiner Junge war, machte es ihm Spaß, zu malen. Als Teenager begeisterten ihn die Bilder des phantastischen Realismus. In den 1990er Jahren begann der heute 72-Jährige, sich intensiv mit dem Malen zu befassen. Der pensionierte Lehrer hat sich der Landschaftsmalerei verschrieben. In der Kolping-Akademie präsentiert er über 60 Öl- und Pastellgemälde. Bewusst wendet er unterschiedliche Techniken an, erklärt Neuner, der gerne experimentiert. Er greift nicht nur zum Pinsel, sondern spachtelt zum Beispiel auch viel. Beim Malen kann Manfred Neuner seiner Fantasie freien Lauf lassen. „Ich möchte mich beim Malprozess selbst immer wieder neu entdecken“, erklärt er.

Faszinierend ist für ihn, den eigenen Empfindungen nachzuspüren, die auftauchen, während ein Bild entsteht. Intensiv lebt Neuner in seinen sich allmählich vervollkommnenden Werken. Die Ausstellung findet vom 30. März bis 15. September im Kolping-Center Mainfranken statt. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr, Samstag 8.30 bis 15 Uhr.

