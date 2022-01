Mainfranken Theater Würzburg: Bertolt Brecht mit Tempo und Frische „reloaded”

Weder betulich noch erzieherisch-belehrend erfreute die neueste Inszenierung von Bertolt Brechts häufig gespieltem Vierstundenopus „Der kaukasische Kreidekreis“. Einen nicht zu unterschätzenden Anteil daran hatte die ungewöhnliche Ausweichspielstätte, die dem Mainfranken Theater mit der Pfarrkirche St. Andreas in der Würzburger Sanderau zur Verfügung gestellt wurde. Das himmelwärts aufstrebende „Zelt Gottes“ des Architekten Lothar Schlör strahlte im Halbdunkel eine magische Atmosphäre aus, die durch eine behutsame Beleuchtung von Mariella von Vequel-Westernach und ihrem Team intensiviert wurde. Regisseurin Bea Martinek, Bühnen- und Kostümbildnerin Stephanie Dorn und Dramaturgin Barbara Bily waren inspiriert und ließen ihrer Kreativität freien Lauf. Sie verdichteten nicht nur das Stück auf ereignisreiche 105 Minuten, sondern kamen ohne die verzichtbare Rahmenhandlung sogar mit neun großartigen Darstellern aus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Geschrieben im amerikanischen Exil wurde „Der kaukasische Kreidekreis“ 1948 in Minnesota uraufgeführt. Erst 1954 inszenierte Brecht sein Stück als deutschsprachige Erstaufführung im traditionsreichen Berliner Theater am Schiffbauerdamm.

Spielfreude vor grauem Sichtbeton

Fast schien es so, als habe der sparsam eingerichtete Kirchenraum auf die Spielweise der Protagonisten abgefärbt, die vor, hinter und auf einem den Sichtbeton aufgreifenden Steg auf dem Altar mit einer ernsthaften und erfrischend unprätentiösen Spielweise das Premierenpublikum begeisterten. Innere Wahrhaftigkeit korrespondierte mit der Architektur des Kirchenbaus. Der Baustil des Brutalismus war in der Nachkriegszeit bis Ende der 1970er Jahre angesagt. Die „nackte Wahrheit“ war das Motto. Symbolträchtig wurde bei der markant-grauen Betonpyramide des 1968 eingeweihten Kirchenraums von St. Andreas darauf verzichtet, den Sichtbeton mit seinem rohen Material hinter einer aufgehübschten Fassade zu verstecken.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Vom Theaterring „Zauberflöte“ und „Eugen Onegin“ im nächsten Sommer Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Mainfranken Theater Würzburg Der schmale Grat zwischen Gut und Böse Mehr erfahren

Erzählt wurde die Geschichte der herrischen Frau eines Gouverneurs (Sina Dresp), die bei einem Umsturz flüchtete und dabei mehr auf ihre Wertsachen als auf ihr Baby achtete, das unversorgt zurückblieb. Den verlassenen Säugling versorgte die Magd Grusche (Jojo Rösler). Diese kümmerte sich aufopferungsvoll unter Einsatz ihres Lebens um das Kind. Zur Tarnung ging Grusche eine Scheinehe ein, um das von ihr geliebte Kind zu schützen. Als sich die Machtverhältnisse nach dem Tod des Gouverneurs wieder umkehrten, forderte die leibliche Mutter ihr Kind zurück, weil sie nur über den Erben an das Besitztum ihres Mannes herankommen konnte. Ausgerechnet der korrupte und dem Alkohol verfallene ehemalige Dorfschreiber Azdak (Matthias Fuchs), der in den Wirren unversehens das Amt des Richters ausfüllen sollte, musste den Streitfall entscheiden. Azdak setzte die Probe mit dem Kredekreis an. Beide Frauen sollten gleichzeitig versuchen, das Kleinkind aus dem Kreis an sich zu ziehen. Erwartet wurde, dass nur die rechte Mutter die Kraft besitzen würde, doch die verzweifelte Grusche ließ los, um dem zarten Kind nicht wehzutun. Jetzt schlug die große Stunde des eigenwilligen Richters, der – im Gegensatz zum berühmten Urteil des Salomo – das wahrhaft Mütterliche bei der Ziehmutter Grusche verortete.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für unabdingbare Verfremdungseffekte im Sinne von Brecht sorgte der Sänger Arkadi Tscheidse (Georg Zeies), der als Erzähler mehrfach aus dem Geschehen heraustrat, um das Publikum aufzuklären. Prolog und Epilog waren gekonnt; Spiele im Spiel und erhobene Zeigefinger gab es zum Glück nicht. Fast zwei Dutzend Rollen füllten Anselm Müllerschön, Martin Liema, Bastian Beyer, Isabella Szendzielorz und Thomas Klenk besonnen aus, ohne mit unfreiwilliger Komik ins Komödiantische abzudriften.

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Komponist Adrian Sieber steuerte mit der E-Gitarre und Orgel neu arrangierte und den akustischen Verhältnissen angepasste Musik von Paul Dessau bei. Lutz Koppetsch überraschte am Saxofon mit variabler Ausdrucksstärke, sodass die in der Originalbesetzung aufgeführten Schlaginstrumente nicht vermisst wurden. Zum Spiel und den Emotionen von der Magd Grusche und Richter Azdak waren charakteristische musikalische Motive zu hören.

Das schlüssige Regiekonzept stellte in den Vordergrund, wie schwer es ist, Eigentum und Nützlichkeit, Recht und Gerechtigkeit in Einklang zu bringen. Gleichzeitig wurde die Inszenierung zu einem kraftvollen Plädoyer für neue Ideen in Krisenzeiten und die vordringliche Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung. ferö