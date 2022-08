„Lord of the Dance“ gastiert in Würzburg

Michael Flatley’s Show „Lord of the Dance“ kommt am 22. Oktober in die Tectake Arena nach Würzburg. Das Tanzspektakel kehrt nach 25 Jahren zurück auf die Bühne und will ein fulminantes Comeback feiern. Es ist die erfolgreichste tourende Show in der Geschichte der Unterhaltungsbranche. Die Fans können sich auf eine fantastische Reise mit einer kompletten Neuinszenierung mit modernster Technik, Lichteffekten und zahlreiche Überraschungsmomente freuen: 40 der weltweit herausragendsten jungen Tänzerinnen und Tänzer werden unter der Regie von Michael Flatley und mit neuer Musik des Komponisten Gerard Fahy eine Show präsentieren, die das Beste aus Tradition, Entertainment, Musik und Tanz miteinander vereint.

