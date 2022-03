Die Veranstalter nennen sie selbst die „beste verrückteste Show der Welt“. Ab März nächsten Jahres kann man sie live erleben: „The Masked Singer“, Deutschlands erfolgreichster TV-Rätselspaß, geht zum ersten Mal auf große Arena-Tour durch Deutschland. Großartige Masken, die Lieblinge aus dem TV, musikalische Highlights und eine atemberaubende Bühnenshow inklusive Live-Moderator und jede Menge Überraschungen erwarten die Besucher der Live-Show in Nürnberg. Termin ist der 15. April 2023 um 20 Uhr in der Arena Nürnberger Versicherung. Tickets sind ab sofort erhältlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

13 Städte stehen vom 30. März bis 15. April 2023 auf dem Plan des unterhaltsamen Live-Erlebnisses für die ganze Familie.

Wer den ProSieben-Prime-Time-Hit kennt, weiß, dass absolute Geheimhaltung eines der Kernelemente des TV-Formates ist – und das gilt natürlich auch für die Live-Produktion von „The Masked Singer“. Der Ratespaß kommt nicht zu kurz: Wie in der TV-Show können die Besucher bei „The Masked Singer – Live on Tour 2023“ gemeinsam mit einem prominenten Show-Rateteam über die mysteriösen Stars in den fantastischen Outfits spekulieren, bevor das Geheimnis, sprich: die Maske, gelüftet wird.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Tickets für „The Masked Singer – Live on Tour 2023“ gibt es auf www.eventim.de, www.themaskedsinger.de, an allen bekannten CTS-VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806/570070 sowie auf www.fkpscorpio.com.