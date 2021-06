Literatur im Obstgarten

Im Botanischen Obstgarten und im K3 finden vier Events der Stadtbibliothek Heilbronn statt: Literarische Mittagspause mit Katja Schlonski am Mittwoch, 30. Juni, 12.30 Uhr, Stadtbibliothek im K3; Musikalische Hommage mit Gitarrist Volker Luft am Donnerstag, 1. Juli, 19 Uhr, Botanischer Obstgarten Heilbronn; „Ludwig Pfau: Der vorbestrafte Ehrenbürger“, Lesung mit Ulrich Maier am Donnerstag, 8. Juli, 19 Uhr, Botanischer Obstgarten Heilbronn sowie „Überall zuhause, nirgendwo zuhause“ Marie Cardinal: Vortrag von Suzanne Bohn in französischer Sprache, Donnerstag, 15. Juli, 19 Uhr, Botanischer Obstgarten Heilbronn Für die Indoor-Veranstaltung im K3 gilt die „3G“-Regelung, für die Gartenveranstaltungen genügt Anmeldung unter stadtbibliothek@heilbronn.de oder Telefon 07131/56-3136. pm

