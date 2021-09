Liebeswahn und Krokodilstränen am Totenbett

Mit einer außergewöhnlichen Verknüpfung zweier Bühnenwerke eröffnete das Mainfranken Theater Würzburg die neue Spielzeit in der Theaterfabrik Blaue Halle. Erstmals war in dem neuen Orchestergraben in der Ausweichspielstätte das Philharmonische Orchester zu hören, das unter der Leitung von GMD Enrico Calesso mit Arnold Schönbergs „Die glückliche Hand“ und Giacomo Puccinis „Gianni Schicchi“ zwei völlig gegensätzliche Kurzopern aus den 1910er Jahren zu Gehör brachte. Es war allerdings schon damals üblich, eine Kurzoper Puccinis mit Werken anderer Komponisten zu verknüpfen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Verstörend und packend

Schwer verdaulich und zugleich packend war die atonale Musik Schönbergs, die Eberhard Kloke für eine kleinere Besetzung transkribierte, um – wie im Begleitheft zu lesen – „das klangliche Geschehen strukturell hervorzuheben und dem synästhetischen Musiktheateransatz (Licht, Farbe, Bewegung, bewegte Bilder, Sprache, Gesang, Musik) ein entschlacktes, verdichteteres Klangbild entgegenzusetzen.“ Davon abgesehen: Die Akustik der Blaue Halle wäre mit der gewaltigen Originalbesetzung hoffnungslos überfordert gewesen. Mit drei nur hörbaren Frauen- und drei Männerstimmen wurde der Chor halbiert.

Kosma Ranuer verkörperte einen namenlosen Künstler, der voller Verzweiflung feststellt, das eine von ihm abgöttisch geliebte Frau ihm ebenso immer wieder entgleitet wie der Zugang zur Kunst, die ihm nur noch Überdruss bereitet. Zu hören und zu sehen war ein Traumprotokoll, das von Regisseur Benjamin Prins sehr eigenwillig interpretiert wurde, ihm aber die Möglichkeit eröffnete, nach rauschhaft-quälenden 20 Minuten einen geräuschlosen Übergang ohne Pause und Bekundungen des Publikums zum schlitzohrigen „Gianni Schicchi“ zu schaffen. Schlagartig änderte sich die Stimmung im Saal nicht; erst allmählich wich die Betroffenheit einer fast mit Händen greifbaren Erleichterung. Zu verstörend und packend zugleich hatte sich ein atonales Feuerwerk im Saal entladen, das von Kosna Ranuer mit einem verzweifelt-verschatten klingenden Bariton als sadomasochistische Orgie in Szene gesetzt worden war.

Lust mit Schmerzen

Die naturalistische Wandbemalung mit nackten jungen Männern, auf die sich ein stattlicher Amor mit gespanntem Bogen, aber ohne Pfeil entgegenstürzte, unterstrich das drastische Bühnengeschehen mit drei der Phantasie des Künstlers entsprungenen maskierten Folterern in Ledermontur. Umsichtig wurde ohne Hast und emotionslos mit dem wehrlosen Opfer verkehrt und schließlich eine Hand des Künstlers abgehackt, die zuvor verzweifelt eine verhüllte Statue berühren konnte. War es ein Geliebter oder die Geliebte, die Schönberg im Sinn hatte? Klänge zum Ausdruck sinnlicher und seelischer Bewegungen zu machen, war eines der Ziele von Schönberg, der für sein zwischen 1910 und 1913 entstandenes Drama nicht nur die Musik, sondern auch den rätselhaft-knappen Text schrieb und für das Bühnenbild verantwortlich zeichnete. In einem Brief an Alma Mahler meinte Schönberg über sein Drama: „Es ist nicht symbolisch gemeint, sondern nur geschaut, empfunden.“ Kein Wunder, dass Regisseure bei diesem komplexen Rätselwerk ihrer Phantasie freien Lauf lassen. Nicht ganz von der Hand zu weisen ist der Gedanke, dass Arnold Schönberg den Freitod des Malers Richard Gerstl, der seine Frau Mathilde und ihn unterrichtet hatte, als Trauma mit diesem Stück zu verarbeiten suchte. Gerstl hatte 1908 eine Affäre mit Schönbergs Frau begonnen, die ihm auch als Modell gedient hatte. Statt eines Ausfluges in eine brutale Homosexuellen-Szene hätte man sich vielleicht eher die Folterkammer einer Domina vorstellen können.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Strahlkraft des Baritons

Mit seinem verstümmelten Arm wurde der auf dem Sofa gebettete Künstler, der in seinem Liebeswahn mit seelischen und körperlichen Qualen Erfüllung suchte, abrupt zum soeben verstorbenen reichen Erblasser Buoso Donati in Puccinis Oper „Gianni Schicchi“. Schönbergs atonale, beklemmend-aufwühlende und kontrastreiche Tonsprache lösten üppig-satten Klängen ab, die im direkten Kontrast zunächst etwas zu süffig-seicht wirken.

Doch perfekt spiegelte das Orchester damit die Stimmungen der buckligen Verwandtschaft, die am Totenbett Krokodilstränen vergaßen, aber den Toten bald verfluchten, weil laut Testament die gesamte Erbschaft einem Kloster zufallen sollte.

Voll zur Geltung brachte Kosma Ranuer als gewiefter Gianni Schicchi die Strahlkraft seines farbenreichen Baritons zur Geltung und glänzte mit dem spielfreudigen Ensemble um die Wette. Mitten im Ersten Weltkrieg gab es allen Grund, das Publikum zum Lachen zu bringen, ohne eine kräftige Prise Sozialkritik an Bosheit und Habgier zu vergessen. Das Libretto schrieb Giovacchino Forzano, der aus Dantes „Divina commedia“ die Geschichte des Gianni Schicchi dei Cavalcanti aufgriff, der im Florenz des 13. Jahrhunderts mit einem gefälschten Testament ein Vermögen erschlichen hatte. Als Erbschleicher profilierten sich mit zauberhaften Stimmen und komödiantischer Spielfreude Buosos Cousine Zita ( Barbara Schöller), Buosos Neffe Gherardo (Mathew Habib), dessen Frau Nella (Silke Evers), Buosos Schwager Betto von Signa (Igor Tsarkov), Buosos Vetter Simone (David Hieronimi), dessen Sohn Marco (Hinrich Horn) nebst Frau Ciesca (Marzia Marzo/Anna Pennisi).

In weiteren kleinen Rollen hatten Hiroe Ito als Hausangestellte, Taiyu Uchiyama als Arzt Dr. Spinelloccio, Jakob Mack als Notar, Paul Henrik Schulte als Schuster und Tobias Germeshausen als Färber dankbare Bühnenmomente. Als todkranker Buoso schusterte sich Gianni Schicchi im Testament natürlich die Filetstücke der Erbschaft selbst zu, was dann seiner Tochter Lauretta (Akiho Tsujii löste mit ihrer zu Herzen gehenden Arie „O mio babbino caro“ spontanen Beifall aus) und ihrem Geliebten Rinuccio (Roberto Ortiz) eine glänzende Zukunft versprach. Im fast vollen Saal gab es satten Beifall für alle Mitwirkenden auf der Bühne, das Orchester, den stark geforderten, exzellenten Bühnen- und Kostümbildner Pascal Seibicke und die in allen Bildern stimmige Lichtgebung von Ingo Jooß.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3