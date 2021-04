Les McKeown gestorben

Mit seiner Pop-Band Bay City Rollers begeisterte er vor allem junge Frauen – nun ist der einstige Mädchenschwarm und Sänger Les McKeown im Alter von 65 Jahren überraschend gestorben. Das bestätigte seine Familie auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in London. Einer Mitteilung auf Facebook zufolge starb McKeown am 20. April. „Mit großer Trauer müssen wir den Tod unseres geliebten Mannes und Vaters Leslie Richard McKeown bekanntgeben“, hieß es darin. Woran der Sänger starb, wurde nicht bekannt. Die Bay City Rollers feierten in den 1970er Jahren weltweit Erfolge mit Songs wie «Bye Bye Baby» und „Shang-a-Lang“. dpa

