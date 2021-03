Das Mainfranken Theater Würzburg vergibt sein Leonhard-Frank-Stipendium 2021 an Lena Reißner. Die junge Dramatikerin überzeugte die Jury durch ihren spielerisch, poetischen Umgang mit Sprache und ihren Themen: „Lena Reißner befasst sich in ihren Texten mit gesellschaftlich relevanten Themen, wie komplizierten Machtverhältnissen oder Gewalt und setzt dabei die Handlung und ihre Figuren in einen skurrilen Kontext“, heißt es in der Begründung.

Im Mittelpunkt des einjährigen Stipendiums steht die Aufgabe, mit der Dramaturgie des Mainfranken Theaters einen Theatertext zu entwickeln und bis zur Präsentationsreife zu bringen. pm