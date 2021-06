Kulturscheune startet durch

Höchberg. Nachdem die Kulturscheune in Höchberg (Landkreis Würzburg) coronabedingt sieben Monate schließen musste, startet sie vom 2. bis 11. Juli mit einem Kultursommer im Kulturgarten durch. Gäste sind Inswingtief, Double One, Duo Bassion, Duo GrandiOs, Easy Chair und Two Again. Am Freitag, 23. Juli, kommt „Würzburg liest ein Buch“ in die Kulturscheune mit einer Lesung mit Musik von Rainer Appel und Peter Schäbler an der Gitarre. Ende Juli schließt der Kultursommer ab mit der Band Boogie Pilots. Alle Veranstaltungen finden bei schönem Wetter Open Air im Kulturgarten statt, sonst im Innenbereich verlegt. Tickets sind über Eventbrite zu erwerben.

