Kostenlos zu Wolfgang Krebs

Das Programm der 16-tägigen, coronakonformen Veranstaltungsserie „Kulturtage auf Gut Wöllried“ steht fest: Beginnend am 19. Juli mit gleich zwei Comedy-Shows des bekannten Ruhrpotter Witze-Papstes Markus Krebs, über Kabarett mit Django Asül, Bodo Wartke, Wolfgang Krebs (Bild) oder Harry G, bis hin zu Austro-Pop mit Voodoo Jürgens oder Speedfolk mit Fiddler’s Green – für jeden Geschmack findet sich da etwas. Den Abschluss der Kulturtage auf dem historischen Gutshof machen am 9. August dicht & ergreifend, die mit ihrem bairischen Mundart-Rap auch außerhalb Süddeutschlands für ordentlich Aufmerksamkeit gesorgt haben. Einlassbeginn ist bei allen Veranstaltungen bereits um 17.30 Uhr, bevor ab 19.30 bzw. 20 Uhr die Künstlerauftritte starten. Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung eines gewissenhaft geplanten und umgesetzten Hygienekonzeptes statt, das bereits beim Ticketvorverkauf seine Berücksichtigung findet. Tickets können für die Tische in Größenordnungen von zwei bis acht Karten gebucht werden und sind unter www.eventim.de als Print@home Karten oder per Postversand sowie bei den Fränkischen Nachrichten erhältlich. Für die Show von Wolfgang Krebs verlosen wir dreimal zwei Tickets.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer mitmachen möchte, schreibt eine E-Mail an: gewinnspiel.fn@fnweb.de. Bitte in der Betreffzeile „Wolfgang“ vermerken und in der Mail den Namen und die Adresse angeben. Einsendeschluss ist am Donnerstag, 15. Juli. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.