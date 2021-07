Kostenlos zu Django Asül

Das finale Programm der 16-tägigen, coronakonformen Veranstaltungsserie „Kulturtage auf Gut Wöllried“ steht fest: Beginnend am 19. Juli mit gleich zwei Comedy-Shows des bekannten Ruhrpotter Witze-Papsts Markus Krebs, über Kabarett mit Django Asül, Bodo Wartke, Wolfgang Krebs oder Harry G, bis hin zu Austro-Pop mit Voodoo Jürgens oder Speedfolk mit Fiddlers Green – für jeden Geschmack findet sich bei der vielfältigen Programmauswahl die passende Veranstaltung.

Tickets gibt es unter anderem bei den Fränkischen Nachrichten.

Django Asül kommt zu den „Kulturtagen auf Gut Wöllried“. © Beichert

Django Asül gastiert dort am 8. August um 19.30 Uhr. Zu seiner Show verlosen wir dreimal zwei Karten. Wer mitmachen möchte, schreibt einfach eine E-Mail an gewinnspiel.fn@fnweb.de, bitte in die Betreffzeile „Django“ eintragen und in der Mail den Namen und die Adresse eingeben. Einsendeschluss ist am 19. Juli, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.