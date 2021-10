Komödie übers Kinderkriegen

Sommerhausen. Es sind zwei „gute Menschen“, die wir auf der Foyer-Bühne im Torturmtheater zu Sommerhausen sehen: Jung, gut aussehend, intelligent, reflektiert, ökologisch bewusst lebend und stets den CO2-Abdruck im Blick habend. Zwei namenlose End-Zwanziger bewegen sich in „Atmen“ von Duncan Macmillan auf der Höhe unserer Zeit. Sie setzen sich bewusst mit ihrer Beziehung und der Frage auseinander, ob und wann sie ein gemeinsames Kind bekommen wollen.

Was auf den ersten Blick wie ein knapp am Klischee vorbei geschrammtes Paarduell aus einem mäßig guten Beziehungsratgeber entnommen erscheint, entpuppt sich in Ercan Karacaylis rasanter 70-Minuten-Inszenierung in Sommerhausen als ein höchst vergnügliches Konversationsstück.

Das liegt zum einen an Karacaylis einfühlsamem Zugriff auf das alltagssprachliche Textfeuerwerk, dem er im Baugerüst-Element (Ausstattung: Angelika Relin) mit kleinem Aufwand auch große szenische Vielfalt abgewinnt.

Den größeren Erfolgsanteil darf man aber dennoch dem perfekten Duo auf der Bühne zuweisen. Mira Huber, den hiesigen Theaterfreunden aus „5 Kilo Zucker“ in der Spielzeit 2019/2020 am Würzburger Mainfrankentheater in guter Erinnerung, und Steffen Recks sind die geradezu perfekte Besetzung für ein junges, zugleich verantwortungsvolles und impulsives Paar. Dessen auf offener Bühne verhandelte Konflikte speisen sich aus dem Widerspruch zwischen eigenem Kinderwunsch und dem Bewusstsein für das große Ganze, sprich: das Überleben des Planeten.

Aber keine Angst, wir Zuschauer bleiben von Moralkeulen jeglicher Art verschont. Die Zwei reden wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, unterbrechen sich, drehen sprachliche Wiederholungsschleifen, fallen sich ins Wort, wechseln blitzschnell Tonfall, Laune und emotionale Befindlichkeit. Das geht oftmals so schnell, dass man als Zuschauer staunend und mit noch offenem Mund dasitzt, während das Paar schon die nächste Situation aushandelt. Dazu kommen die absolut stimmig eingesetzte Mimik und Gestik, wobei Mira Huber der agilere, weil emotionalere Part zuteil wird, während Steffen Recks ganz locker den coolen, nachdenklichen Diskurs-Typen gibt. Den inhaltlichen Bogen spannt Autor Macmillan vom Kinderwunsch, über den Entschluss („Wir sollten es tun, einen Menschen machen“) und die folgende Fehlgeburt, die anschließende Trennung des Paares, ein erneutes Treffen und eine daraus resultierende zweite Schwangerschaft. Das hat gelegentlich Wiederholungsmomente, das Moralgeplänkel aber läuft gelegentlich auch ins Leere, und doch bleibt „Atmen“ eine genaue, im Gedächtnis bleibende Milieustudie junger Paare. Und darüber wurde nicht nur geschmunzelt, sondern reichlich gelacht vom nicht gerade jungen Premierenpublikum. Dabei könnte gerade die U-40-Generation noch mehr Gefallen an diesem kurzweiligen Stück finden. Also, warum nicht mal mit der besten Freundin/dem besten Freund zu „Atmen“ ins Torturmtheater nach Sommerhausen?