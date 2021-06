Klavierkonzert ein Glücksfall in Potenz

Völlig unspektakulär verlief die Uraufführung des Orchesterstücks „Apnea“ der litauischen Komponistin Justé Janulté, die im Auftrag der „musica femina münchen“ dieses Orchesterwerk komponiert hat.

AdUnit urban-intext1

Keine Scheu vor großer Geste

Darin spielt das Münchener Kammerorchester im Kaisersaal der Residenz eine Viertelstunde lang ohne Zäsur, was zwar mit ständigem Streichergezirpe und wechselnden Klangebenen zur Meditation anregen kann, aber es nicht muss. Atmosphärisch flimmernde Tonwellen bewegen sich ständig durch das Stück, ohne nachhaltigen Eindruck.

Danach kam die rechte Erfüllung: Mozarts Klavierkonzert C-Dur KV 503 mit dem Pianisten Francesco Piemontesi, der kurzfristig für den erkrankten Rafal Blechacz eingesprungen war. Die Wiedergabe des Klavierkonzertes war ein Glücksfall in Potenz. Mit seinem brillanten Spiel, dem Alternieren zwischen kräftig zupackendem Herausmeißeln von Akkordbewegungen und filigran delikaten Lauffiguren gewann der Solist auf Anhieb die Sympathie des Publikums. Dieser Pianist scheute sich nicht vor der großen Geste, nicht vor der mitreißenden Klangmacht, hat doch dieses Stück nicht den grazilen Charme der „weiblicheren“ Geschwister.

Piemontesi verkleinerte nicht, verzärtelte nicht, spielte den strahlenden C-Dur-Klangrausch genussvoll und souverän aus. Mit Schwung durchbrauste der Pianist das Finale, das fast schon an Beethoven erinnerte.

AdUnit urban-intext2

Schnörkelloser Stil

In schnörkellosem Stil durchkämmte Piemontesi dieses prachtvolle Klavierkonzert mit seinen Durchführungen und virtuosen Kadenzen, die der Pianist mit Feuer gemeistert hatte. Mit Mozarts Sinfonie Nr. 38 D-Dur KV 504 „Prager“ konnte sich das Münchener Kammerorchester unter seinem Dirigenten Clemens Schuldt beweisen, dass es zu höherem interpretatorischen und spielfähigen Können geeignet ist.

Scharf umrissene Konturen

In dieser Sinfonie ist das Menuett ausgespart, weil in den drei Sätzen wohl alles gesagt ist, was zu sagen ist. Außerdem erfreute sich die alte dreisätzige Sinfonie in Prag großer Beliebtheit. Ähnlich verhält es sich mit Schuberts „Unvollendeter“ Sinfonie, die mit nur zwei statt vier Sätzen auskommt. Clemens Schuldt verleitete diese Sinfonie zur großen Geste, zu ausladenden spannungsvollen Intensionen. Die Themen fügten sich zur großen Form, in der Grundhaltung strahlend hell, aber nicht gänzlich frei von Schatten. Sein Dirigat sicherte der Musik scharf umrissene Konturen. So gewichtig er das Orchester musizieren ließ, dessen Spiel wirkte nirgends erdrückend.

AdUnit urban-intext3