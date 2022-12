„Kings of Leon und „Limp Bizkit“ sind auch dabei

Weitere Acts wurden für Rock im Park und Rock am Ring 2023 bestätigt. Neben den bereits bestätigten Headlinern Die Toten Hosen werden Kings Of Leon auftreten. Bring Me The Horizon mit ihrem charismatischen Frontmann Oli Sykes beweisen wie zeitgemäß harte Musik klingen kann. Rise Against verbinden ihren Punk-Sound mit Hardcore-Einschlag. Ebenso am Start sind die Pop-Punk-Pioniere Sum 41. Mit Fred Durst wird ein Enfant Terrible des Crossover die Bühne betreten: Seine Band Limp Bizkit führte den Mix aus Rock und Rap in neue kommerzielle und musikalische Höhen. Abgerundet wird das Programm – nach langer Live-Pause – durch die Alternative-Rocker von Incubus.

Gojira, Halestorm, Kontra K und Spiritbox um Sängerin Courtney LaPlante sind ebenfalls bestätigt. Eröffnen wird Rock am Ring Flogging Molly auf der Hauptbühne. Außerdem hinzu gekommen im Line-Up: Bounty & Cocoa, Brutus, cleopatrick, Set It Off und The Warning.