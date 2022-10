Kim de l’Horizon gewinnt Buchpreis und opfert Haare

Der Deutsche Buchpreis 2022 ist am Montagabend unter großem Jubel des Publikums im Frankfurter Römer an Kim de l’Horizon für den Roman „Blutbuch“ verliehen worden. Die Ehrung ist mit 25 000 Euro dotiert. Kim de l’Horizon wurde in der Schweiz geboren und sieht sich weder eindeutig als Mann noch als Frau. Dieses Thema prägt auch den Roman, der bei DuMont erschienen ist.

„Mit einer enormen kreativen Energie sucht die non-binäre Erzählfigur in Kim de l’Horizons Roman ,Blutbuch’ nach einer eigenen Sprache“, urteilte die Buchpreis-Jury um den Heidelberger „FAZ“-Redakteur Jan Wiele. „Welche Narrative gibt es für einen Körper, der sich den herkömmlichen Vorstellungen von Geschlecht entzieht?“ Die Romanform sei in steter Bewegung: „Jeder Sprachversuch, von der plastischen Szene bis zum essayartigen Memoir, entfaltet eine Dringlichkeit und literarische Innovationskraft, von der sich die Jury provozieren und begeistern ließ.“

17.10.2022, Hessen, Frankfurt/Main: Kim de l'Horizon rasiert sich nach der Auszeichnung mit dem Deutschen Buchpreises 2022 im Frankfurter Römer die Haare ab. Bei der Dankesrede für den Deutschen Buchpreis hat sich Kim de l'Horizon aus Solidarität mit den Frauen im Iran den Kopf rasiert: «Dieser Preis ist nicht nur mich.» Foto: Arne Dedert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

„Wow!“, sagte Kim de l’Horizon erst mal und improvisierte nach einer emotionalen Danksagung an seine Mutter: Zunächst sang Kim den London-Grammar-Hit „Nightcall“ und rasierte sich dann mit den Worten „Dieser Preis ist nicht nur für mich“die Haare ab: „Ich denke, die Jury hat dieses Buch auch ausgewählt, um ein Zeichen zu setzen – gegen den Hass, für die Liebe. Für den Kampf aller Menschen, die wegen ihres Körpers unterdrückt werden.“ Dieser Preis sei offensichtlich auch für die Frauen im Iran, „auf die wir alle bewundernd schauen“.

Die fünf weiteren Nominierten – Fatma Aydemir (für den am Nationaltheater dramatisierten Roman „Dschinns“), Kristine Bilkau („Nebenan“), Daniela Dröscher („Lügen über meine Mutter“), Jan Faktor („Trottel“) und der frühere Heidelberger Eckhart Nickel („Spitzweg“) – erhalten jeweils 2500 Euro. jpk/dpa