Kaleidoskop menschlicher Leidenschaften

Mit „Lucia di Lammermoor“ von Gaetano Donizetti feierte am Mainfranken-Theater in der Theaterfabrik Blaue Halle eine veritable italienische Melodienoper voller Wohlklang eine gelungene Premiere.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wohlklang trotz eines grauenvollen Geschehens lässt sich gut aushalten, weil die Inszenierung von Matthew Ferraro diesen Widerspruch nicht unter den Teppich kehrt, sondern fast schon genussvoll mit derber Symbolik auskostet. Wenn es ins unwirtliche Schottland geht, darf Donnergrollen schon ohne Orchestereinsatz das Unheil ankündigen.

Mit den ersten Klängen lässt die Regie eine verstörte Frau im blutverschmierten weißen Gewand ohne Worte über die Bühne huschen. Wie ein Menetekel hängt taumelnd über ihr eine Tierhälfte am Haken. Später kontrastiert ein auf dem Boden liegender pompöser Kristalllüster wirkungsvoll mit dem nüchternen Bühnenhintergrund von Pascal Seibicke, der auch für abwechslungsreiche Kostüme sorgt.

Belcanto-Klassiker

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Musiktheater Verdis "Macbeth" im Pfalzbau Ludwigshafen Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Nationaltheater Mannheim Proben in der Schildkrötfabrik in Mannheim: „Auf der Bühne entstehen fantastische Momente“ Mehr erfahren NDR-Journalist Peter Urban hört als Kommentator beim ESC auf Mehr erfahren

Auf dem Programm steht kein Krimi, sondern der Klassiker des Belcanto-Repertoires, der in drei Akten in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln gesungen wird. Die tragische Oper geht auf den 1819 erschienenen Roman „The Bride of Lammermoor“ von Sir Walter Scott zurück, der schon vor Donizetti von anderen italienischen Komponisten vertont worden war. Als Auftragswerk des Teatro San Carlo in Neapel kam das Werk 1835 mit dem Libretto von Salvatore Cammarano zur Uraufführung.

Erzählt wird die Geschichte der Schottin Lucia, die mit Edgardo von Ravenswood ausgerechnet den Todfeind ihres Bruders Enrico Ashton liebt. Dieser steht durch politische Umstände vor dem Zusammenbruch seiner Existenz, die er durch eine Verbindung seiner Schwester mit dem reichen Lord Bucklaw zu retten versucht. Dazu soll ihm ein gefälschter Brief verhelfen, der Edgar der Untreue bezichtigt. Der Betrug wird am Hochzeitstag offenbart. Lucia verliert den Verstand und tötet den eigenen Gemahl. Durch den Tod wird Lucia erlöst und Edgardo folgt ihr nach.

Hintergründe im Nebel

Mischen in Scotts Roman rund 30 Charaktere mit, lotet die Oper ausschließlich das Seelendrama in der Dreiecksbeziehung der Geschwister und Edgardo aus. Wenn es um Leben und Tod geht, hätte es dem Libretto nicht geschadet, etwas Genaueres von den existenziellen Nöten Enricos zu erfahren. Dafür wird im Melodrama vom Schlafwandeln und melancholischen Ausbrüchen bis zum Wahnsinn umso tiefer in die menschlichen Abgründe eingetaucht. Mit der an Infusionsschläuchen wehrlos hängenden Marionette Lucia wird die erzwungene Hochzeit ein wenig zu plakativ eingeleitet.

Glanzvolles Rollendebüt

Weil die Figur der Lucia, eine der bekanntesten und anspruchsvollsten Sopranrollen der Opernliteratur, für die die Handlung und emotionale Wirkung eine zentrale Bedeutung hat, steht und fällt eine Inszenierung mit der Besetzung dieser Rolle. Um das Urteil vorwegzunehmen: Akiho Tsujii vermag bei ihrem Rollendebüt mit ihrer stimmlichen Technik die geforderte große emotionale Bandbreite bestens abzudecken. Zu erleben ist eine packende Interpretation der Lucia, die vor ihr um die Jahrtausendwende schon Weltstars wie Edith Gruberova, Anna Netrebko oder Diana Damrau gelungen ist. Fantastisch gerät der Sopranistin die nie ins Destruktive abgleitende Wahnsinnsarie „Il dolce suono“ im dritten Akt. Als besondere Herausforderung bewältigt die Japanerin mit ihrem lyrisch-dramatischen Koloratursopran nicht nur die gefürchteten Spitzentöne, sondern sie vermag alle Schattierungen einer gepeinigten Frauenseele auf ihrer in den Wahnsinn abdriftenden Suche nach Liebe in ihrer extremsten Ausprägung glaubhaft auf die Bühne zu bringen.

Keineswegs im Schatten dieser Paraderolle überzeugen mit vokaler Geschmeidigkeit und emotionaler Tiefenschärfe der Bariton Hinrich Horn als unnachgiebiger Lord Enrico Ashton, Tenor Roberto Ortiz als leidenschaftlicher Edgardo, Tenor Mathew Habib als biederer Lord Bucklaw, die Mezzosopranistin Barbara Schöller als Lucias elegante Hofdame Alisa und Tenor Yong Bae Sin als zuverlässiger Normanno, Befehlshaber der Wachen von Ravenswood. Geplant war die Besetzung aller Partien aus den Reihen des Würzburger Opernensembles, doch für den erkrankten Ihor Tsarkov übernahm kurzfristig der Bassist Sejong Chang von der Oper Leipzig die Rolle des Geistlichen Raimondo Bidebent als besonnener Erzieher Lucias. Weil er mit dieser Rolle bereits in Leipzig reüssierte, fügte er sich nahtlos in das spielfreudige Ensemble ein.

In der Wahrnehmung von gelungenen oder strittigen Inszenierungen - Regisseur Matthew Ferraro genießt in Würzburg seit Verdis Oper „Die sizilianische Versper“ in der Spielzeit 2016/17 und Webbers Rockoper „Evita“ einen ausgezeichneten Ruf – kommt regelmäßig das Opernorchester etwas zu kurz. Vollkommen unverdient, denn GMD Enrico Calesso bringt mit seinem Orchester die farbenreiche Komposition mit fast schon betörenden Melodien herausragend zur Geltung und besänftigt den einen oder anderen Zuhörer, der über manche Regieeinfälle zu grübeln beginnt.

Der volle und nuancenreiche Orchesterklang und die souveräne Führung der Gesangssolisten bleiben länger im Gedächtnis als die Frage, wie eigentlich die einmal mit Beil, dann mit Schwert auftretende Lucia ihren Befreiungsakt tatsächlich vollzogen hat.

Prasselnder Beifall

Viel Beifall heimst der von Sören Eckhoff einstudierte Chor mit präzisen Einsätzen und einer besonderen Choreografie. Denn er fungiert als einheitlich agierender Verstärker der Emotionen der Protagonisten, indem etwa in der Hochzeitsszene im ersten Akt im harten Kontrast zu Lucias Gefühlslage überschäumende Fröhlichkeit herrscht. Dagegen verstärkt er im dritten Akt die tiefe Trauer über Lucias tragisches Schicksal.

Das Würzburger Premierenpublikum geizte nicht mit Ovationen und prassendem Beifall für alle Mitwirkenden. Felix Röttger