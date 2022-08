Jubiläumsparty mit über 130 Bands

Die Jubiläumsausgabe zum 25. Geburtstag des Summer Breeze Festivals vom 17. bis 20. August in Dinkelsbühl wird eine fette Sause. Mehr als 130 Bands mit werden den Fans der härteren Gangart mächtig einheizen. Zudem gibt es eine Reunionshow von Veranstalter Achim Ostertags Band „Voodoo Kiss“. Als Headliner sind „Die Apokalyptischen Reiter“, „Dark Tranquility“, „Lord of the Lost“ und „Dark Funeral“ am Start.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Metal Fans aus ganz Europa sind sich einig: Das Summer Breeze Open Air ist ein Event mit besonderem Charakter. Hier bekommt man nicht nur eine breite Auswahl an Subgenres des Metal wie Death, Black, Thrash Metal und Metalcore serviert, sondern genießt gleichzeitig die familiäre Atmosphäre auf dem Festivalgelände und den historischen Charme der Stadt Dinkelsbühl in Mittelfranken.

Nach monatelanger, intensiver Arbeit an Konzepten, zwei schmerzlichen Absagen des Festivals im Jahr 2020 und 2021 und etlichen Briefen und Gesprächen mit sämtlichen politischen und behördlichen Instanzen, können die Veranstaltenden des Summer Breeze Open Air nun endlich mit großer Vorfreude auf die Durchführung des Traditionsevents blicken.

Mehr zum Thema Festival «Nachholbedarf» bei Metal-Fans in Wacken Mehr erfahren Heavy Metal Fans feiern schon vor Festivalstart in Wacken Mehr erfahren Wacken Open Air Metal-Fans schwitzen und suchen Freibad auf Mehr erfahren

Doch auch die Veranstaltungsprofis sind von den Kostenexplosionen und Auswirkungen der Pandemiejahre nicht verschont geblieben. „Die Produktionskosten sind enorm gestiegen und auch im Logistikbereich ist kein Ende in Sicht, was Preiserhöhungen angeht. Spritkosten, Personalmangel, all das beeinflusst unsere Planung.“, erklärt Festivalgründer Achim Ostertag.

Mit über 40 000 Besuchenden ist das Summer Breeze Open Air das größte Metalfestival Süddeutschlands. Seit 25 Jahren ist es eine feste Instanz im Veranstaltungskalender der deutschen Festivallandschaft und weit über die Grenzen Europas hinaus bekannt. Und doch hat man das Gefühl, Teil einer großen Community zu sein, wenn man das Gelände betritt. Dieses Gemeinschaftsgefühl spürte man auch deutlich als das Festival gleich zwei Jahre in Folge pandemiebedingt absagen musste und sich die Fangemeinde mit vollem Support hinter ihr Festival stellte.

Gäste schätzen das Angebot, das von Underground Acts bis hin zu den Aushängeschildern der internationalen Metal Szene reicht. Gemeinsam blickt man nun einem Comeback mit der Jubiläumsedition 2022 entgegen. Ein ganz besonderer Auftritt wird die Eröffnungsshow von „Voodoo Kiss“, der Band des Festivalmachers Achim Ostertag, am Anreisetags des Festivals sein.

Mangels vernünftiger Alternativen stellte Schlagzeuger Achim Ostertag mit ein paar Freunden 1997 kurzerhand ein eigenes Festival auf die Beine, welches „Voodoo Kiss“ erfolgreich als Hauptact bestritten: Das Summer Breeze Open Air in Abtsgmünd startete so. Während sich das Festival über die Jahre als feste Größe im internationalen Musikbusiness entwickelte, wurde es um „Voodoo Kiss“ still. Nach weiteren Besetzungswechseln wurde die Band im Jahr 2000 zu Grabe getragen und die Mitglieder gingen ihrer Wege . . .

Als CEO und treibende Kraft hinter dem Summer Breeze Open Air war Drummer Achim Ostertag jedoch weiterhin aktiv im Musikgeschäft verankert und so kam es, wie es einfach kommen musste: im Rahmen des 25-Jahr-Jubiläums des Summer Breeze Open Air haben sich „Voodoo Kiss“ als einstige Initialzündung des Festivals wiedervereinigt und werden ihre offizielle Reunion-Show spielen. Mit von der Partie sind neben Drummer Achim Ostertag, Martin Beuther (Gitarre) und Klaus Wieland (Bass) drei Bandmitglieder der Ur-Besetzung. Als Sänger haben sich „Voodoo Kiss“ mit Gerrit Mutz (Sacred Steel, Dawn Of Winter) ein bekanntes Original der süddeutschen Metal-Szene ins Boot geholt.