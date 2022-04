Jubiläums-Party mit illustrer Gästeschar

Auf diesen Geburtstag mussten die Initiatoren und Fans des legendären Taubertal-Festivals lange warten: Dieses Jahr findet das Open Air, nach pandemiebedingter zweijähriger Zwangspause, endlich zum 25. Mal statt. Von 11. bis 14. August wird die Eiswiese wieder ihr legendäres Freiluft-Flair versprühen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nachdem es im letzten Sommer mit den „Taubertal City Limits“-Open Air-Veranstaltungen eine den gültigen Corona-Regeln entsprechende Konzertreihe gab, steht dieser August nun wieder für Taubertal-Festival satt – zwei Bühnen, ein Steinbruch und viele unvergessliche Festival-Sommergeschichten.

„Nach der wirklich langen und harten Zeit freuen wir uns nun wirklich umso mehr, dass wir endlich wieder ein großes Festival mit und für euch veranstalten dürfen“, so Volker Hirsch von der KARO Konzertagentur Rothenburg. „Die zurückliegende Zeit war für niemanden von uns leicht. Auf so vieles mussten wir verzichten. Wir wollen dieses Taubertal-Festival daher zu einem unvergesslichen Comeback machen.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Neben Kraftklub, Kontra K, Biffy Clyro, Annenmaykantereit und SDP werden unter anderem Antilopen Gang, Wizo, LaBrassBanda, Itchy und Leoniden auftreten. Zudem sind mit Fever 333, Callejon und Kaffkiez drei neue Acts zum Line Up gestoßen.

Hinter der Rock-Supergroup Fever 333 verbergen sich der ehemalige letlive-Sänger Jason Butler, Night Verses-Schlagzeuger Aric Improta, sowie der ehemalige The Chariot-Giarrist Stephen Harrison. Die Düsseldorfer Callejon haben sich mit ihrem vorwiegend deutschsprachigen Metalcore auch weit über ihre Szene hinaus einen dicken Namen gemacht. Bei Kaffkiez hingegen ist der Name Programm: Indie-Rock aus Ecken Deutschlands, in denen mehr Bäume als Häuser stehen. Auf der Eiswiese wird im Sommer wieder ein Meer an feiernden Menschen stehen

Längst zählt das Taubertal-Festival zu den alteingesessendsten und renomiertesten deutschen Open Airs und besitzt weit über die Szene hinaus Kultstatus. Seine malerische Lage, sein familiärer Charakter und nicht zuletzt seine Beständigkeit im Line Up machen es so beliebt. Aber auch andere Aspekte wie beispielsweise der stimmungsvolle Steinbruch, in dem bis in die frühen Morgenstunden weitergefeiert werden kann oder die unterschiedlichen Campingmöglichkeiten machen das Festival zu einem Highlight.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Alle seit 2020 erworbenen Tickets konnten beziehungsweise können in ein aktuelles Festivalticket für dieses Jahr umgetauscht werden.