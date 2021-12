Jennifer Sittler begeistert bei den Freilichtspielen Schwäbisch-Hall

Jennifer Sittler, Dramaturgin, Regisseurin und Theaterpädagogin bei den Freilichtspielen, hat ein Stück geschrieben und inszeniert, welches sich mit der Nazivergangenheit ihres amerikanischen Großvaters Edward Vieth Sittler beschäftigt. Dieser reiste 1937, im Alter von 21 Jahren, nach Deutschland ein, um sich in den Dienst der Nazis zu stellen. Er war Mitglied der NSDAP und betrieb von Deutschland aus einen Propagandasender, der Naziparolen und Nazigedankengut in Amerika ausstrahlte. Im Stück geht es auch darum, wie eine Familie mit einem bis dato glorifizierten Vater und Großvater umgeht, der im „Dritten Reich“ zu den Tätern gehört, wie sie das Ungeheuerliche nicht wahrhaben will und nur lückenhafte Kenntnisse über die wahre Geschichte hat.

Jennifer Sittler hat in einer aufwendigen Recherche Tagebücher, Zeitungsnotizen und Verhörprotokolle aufgespürt, um Klarheit über die Nazivergangenheit und Ideologie ihres Großvaters und ihrer Großmutter zu gewinnen. Und sie hat dies zu einem spannenden Theaterstück verdichtet, in dem sich „Gene“ auf die Suche nach Zeugnissen macht, die die Propagandatätigkeit des Großvaters bestätigen. Und er befragt die Familie, wie sie mit diesem Wissen umgeht.

Walter Sittler ist der Sohn von Edward und Vater von Jennifer. Der bekannte Schauspieler hat im Sommer auf der Großen Treppe die Titelrolle in „Nathan der Weise" gespielt.