Ingo Appelt zu Gast in der Kreisstadt

Im ersten Halbjahr 2023 versucht der Kunstverein Tauberbischofsheim, mit Kabarettveranstaltungen und Lesungen im „Engelsaal“ (Blumenstraße 5, hinter dem Rathaus) seinen Beitrag zur regionalen Kulturszene zu leisten.

Am Freitag, 20. Januar, um 20 Uhr präsentiert Tobias Mann sein neues Programm „Mann gegen Mann“. Darin stellt er sich seinem ultimativen Endgegner und – Überraschung – es ist Tobias Mann selbst. Die härtesten Diskussionen führt er mittlerweile nicht mehr im Internet, sondern in seinem tiefsten Inneren und dabei zeigt sich: Selbst bei Facebook und Twitter geht es gesitteter zu. Jedes Selbstgespräch eskaliert und mündet in wüsten Beschimpfungen und Hasskommentaren, ohne Chance darauf, dass der User gesperrt wird. Schlimm für ihn, aber gut für sein Publikum, das nun an diesem höchst unterhaltsamen, kabarettistischen Kampf Mann gegen Mann teilhaben darf.

Seit September 2005 ist Tobias Mann als Komiker, Satiriker und Musiker unterwegs und tritt zum dritten Mal im „Engel“ auf. Er wurde zweimal mit dem „Deutschen Kleinkunstpreis“ ausgezeichnet, gewann den Publikumspreis des „Großen Kleinkunstfestivals“, und, und, und.

Nach seinem grandiosen Auftritt im Engelsaal 2019 zieht das Duo „Junge Junge!“ am Sonntag, 29. Januar, bereits um 17 Uhr wieder alle Register der Zauberkunst und der guten Unterhaltung und präsentiert mit „Glücksmomente“ sein neues Programm.

Eigentlich ist Gernot Arzt, Wolfram Architekt. Dass die beiden Brüder ihre Berufe hintangestellt haben und sich für eine Bühnenkarriere entschieden, bezeichnen sie als ihr größtes Glück. Mit einem einmaligen Mix aus Magie, voller Emotionen, Humor und Überraschung verzaubern sie die Gedanken ihres Publikums, verblüffen mit Effekten, bei denen selbst der Tastsinn wahre Wunder erlebt, und lassen ihr Publikum so besondere Momente erleben

Am Sonntag, 12. Februar, um 17 Uhr kommt Cäcilie Kowald, Autorin, Musikerin, manchmal auch Aktivistin, zu einer Lesung in den Engelsaal und stellt ihr Buch „Menschenkette“ vor. Als Zehnjährige stand sie am 22. Oktober 1983 gemeinsam mit Tausenden anderen Menschen in der Menschenkette zwischen Ulm und Stuttgart – einer Protestaktion gegen die geplante Stationierung von Atomraketen in Süddeutschland. Was aussah wie eine einzige große Bewegung, war tatsächlich ein Gemisch unterschiedlichster Überzeugungen. Dies erzählt die Autorin von Menschen, die sich gemeinsam aufmachen, die Welt zu retten vor dem Atomkrieg. Als sie ihren Roman schrieb, wusste sie nicht, wie aktuell das Thema, 40 Jahre nach der Menschenkette, sein würde.

Sein zweiter Auftritt im Engelsaal wird am Montag, 27. Februar, um 20 Uhr sein: Ingo Appelt, „Der Staats-Trainer“. Wenn er kommt, haben die Nörgler Sendepause. Ingo Appelt hat ein Geheimrezept gegen die deutsche Depression gefunden: Schmerzen werden weggelacht. Schon ein einziger Besuch seines neuen Programms „Der Staats-Trainer“ ersetzt mehrere Jahre Therapie. Denn Ingo Appelt gibt der allgemeinen Miesepetrigkeit den Rest. Als „Bundestreter“ will er aufrichten und trösten. Wenn es sein muss mit Wahrheit und Zweckoptimismus. Ganz getreu seinem Motto: „Alles Sch… – Laune super“.

Am Sonntag, 23. April, um 17 Uhr kommt die Bauchrednerin und -sängerin Murzarella mit ihrem neuen Programm „Auf in die 2. Runde“. Sängerin Murzarella hat endlich akzeptiert, dass sie ihren Erfolg teilen muss: Auch ihre Puppen dürfen jetzt Stars sein. Doch die bodenständige Kanalratte Kalle, der freche Kakadu Dudu und die kapriziöse Diva Frau Adelheid gehen nun einen Schritt weiter und begnügen sich nicht mehr nur damit, an der Seite von Murzarella zu singen – sie wollen mehr und träumen von den großen Bühnen der Welt. Wenigstens lassen sie Murzarella an ihren internationalen Casting-Erfahrungen teilhaben.

Murzarella beherrscht nicht nur die Kunst des Bauchredens, sondern auch die Kunst des Bauchgesangs. Wer es noch nicht erlebt hat, glaubt es nicht – doch alles ist live gesungen.

Karten für alle Veranstaltungen können im Friseursalon Baumann, Frankenpassage, in Tauberbischofsheim, Telefon 09341/2551 (montags geschlossen) oder per E-Mail bei kvtbb@kv-tbb.de jederzeit vorbestellt werden. Die Karten müssen erst zwei Wochen vor der Veranstaltung bezahlt werden, ansonsten werden diese ohne Verpflichtung weitergegeben. Karten in gedruckter Form liegen zwei Wochen vor der Veranstaltung vor. Einlass ist, bei freier Platzwahl, jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Ein 1g-Nachweis (geboostert oder 2x geïmpft) ist momentan Pflicht, d.h. es ist kein Schnelltest erforderlich.