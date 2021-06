Open-Air-Abende im Zeichen der italienischen Oper: Die kann man bei den Rathauskonzerten des Philharmonischen Orchesters Würzburg am 17. und 18. Juli erleben. Unter der Leitung von Generalmusikdirektor Enrico Calesso gibt es zwei Open-Air-Konzerte im Innenhof des Würzburger Rathauses. Die Konzertabende präsentieren Werke von Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Vincenzo Bellini und Umberto Giordano. Mit den Rathauskonzerten beschließen die Musikerinnen und Musiker die Saison 20/21. „Am Ende einer sehr stillen Spielzeit, in der viele Projekte aufgrund des Lockdowns nicht stattfinden konnten, soll es nun noch einmal klangvoll werden“, so Generalmusikdirektor Enrico Calesso.

„Dass ein so begehrtes Format wie die Italienische Nacht nun zum zweiten Mal in Folge nicht stattfinden konnte, hat uns dazu bewogen, das Programm des Open-Air-Rathauskonzerts ganz der italienischen Oper zu widmen.“ Der Opernabend bietet die Möglichkeit für ein Wiedersehen mit zwei tollen Solisten: Alessandra di Giorgio und Federico Longhi. Die Sopranistin und der Bariton präsentieren unter anderem Arien und Duette aus Verdis Un ballo in maschera, Il trovatore und Rigoletto sowie Bellinis Norma. Puccinis Vissi d’arte aus Tosca, das den Abenden seinen Namen leiht, sowie zwei Arienhighlights aus Andrea Chénier runden die Umschau im italienischen Opernfach ab.

Konzertdramaturgin Beate Kröhnert führt durch die Abende und informiert die Zuhörerinnen und Zuhörer auf humorvolle Weise über alles Wissenswerte zu den ausgewählten Werken.

Die beiden Abende sind als Open-Air-Veranstaltungen im Innenhof des Rathauses (Rückermainstraße 2, 97070 Würzburg) geplant. Tickets sind ab sofort im Webshop des Mainfranken Theaters sowie über die Theaterkasse im Falkenhaus erhältlich.

