Henssler kocht erst am 31. Mai 2023

Aufgrund der nach wie vor unberechenbaren Situation im Zusammenhang mit dem Coronavirus (SARSCoV-2) und den möglicherweise kurzfristigen Hot Spot Beschränkungen verlegen Steffen Henssler und die MTS Live GmbH erneut die Live-Tournee. Die große Hallentour des Fernseh-Kochs mit dem Titel „Manche mögen‘s heiß – Henssler live“ wird erst im Jahr 2023 über die Bühnen größerer Hallen gehen. Am 31. Mai 2023 um 20 Uhr wird Henssler in der Nürnberger Meistersingerhalle auftreten. Alle Tickets behalten für den Ersatztermin in der jeweiligen Stadt ihre Gültigkeit. Unterhaltsam wird es auch immer dann, wenn Steffen Henssler zwischen den Kochgängen seine Geschichten erzählt. Der mehrfache Restaurantbesitzer nimmt auch hier kein Blatt vor den Mund und trägt sein Herz auf der Zunge. Steffen Henssler kann die Auftritte auf den ganz großen Bühnen kaum erwarten: „Wer mich kennt, der weiß, dass ich bei den Live-Shows brenne und sowohl am Herd als auch verbal immer das ganz große Feuerwerk zünden will.“

