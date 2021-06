Glückspendende Kostbarkeit

Ein in vielfacher Hinsicht fazinierendes, mit Temperament, Feinschliff und auf lebhafte Dialoge ausgerichtetes Musizieren verwöhnte einen Abend lang im Kaisersaal der Würzburger Residenz das Publikum.

Die Bamberger Symphoniker waren zu Gast, ein Orchester, das hohen Ansprüchen vollauf genügte. Das Spielen unter dem Dirigenten Andrea Marcon gereichte zur wahren Freude.

Mitreißender Schwung, ausgewogene Lautstärken, lebhafte Dialoge, zusammengeraffte Energie, lockere Gestik in den Seitenthemen und heitere Freude allemal machten sich breit. Mozarts „Eine kleine Nachtmusik“ KV 525 entwickelte Macron zu einer zwar kompakten, aber trotzdem frischen Serenade mit auffallender Homogenität des Streicherklangs. Die Musiker wurden gleichsam von der Musizierfreude des Dirigenten angesteckt.

Joseph Haydns Violinkonzert G-Dur ist ein brillantes Konzertstück, das die Geigensolistin Chouchane Siranossian in jeder Hinsicht als überaus perfekte Interpretin auszeichnete. Hier blühte jeder Ton, hier gelang jeder Doppelgriff in subtiler Reinheit, hier war die Tonbildung bis in oberste Lagen von feinstem Zugriff, und die technische Bravour der Finger-und Bogentechnik erweckte grenzenloses Staunen. Merkwürdigerweise hat sich dieses Konzert nicht aus dem Schatten der Konkurrenz eines Mozart befreien können. Allein der langsame Satz geriet durch die entsprechende Ausführung der Solistin zu einem kleinen Wunderwerk, in seinem erfüllenden Gesang zu einer glückspendenen Kostbarkeit.

Mit Akkuratesse meisterte sie die technischen Höchstschwierigeiten mühelos, denen sie sich bravourös mit Kopf und Kragen stellte. Die Finessen und die Vitalität, die subtil eingewobenen Stimmungsänderungen hat die Solistin keinesfalls auf die leichte Schulter genommen.

Ein Jünglingswerk ist die Sinfonia Nr. 10 h-Moll des genialen, früh vollendeten Felix Mendelssohn Bartholdy. Was Durchhörbarkeit, kernigen Zugriff, aber auch federnde Leichtigkeit und ein unbeschwertes Romantikgefühl angeht, ließen Marcon und die Bamberger keine Wünsche offen. Sie behaupteten sich als packende Gestaltungskünstler, mit Unbedingtheit und Eindringlichkeit dargelegt.

Selbst beim Luftigen und Quirligen befanden sich die Musiker voll in ihrem Element, knackig-virtuos, gestochen klar in den rasanten Läufen, alles wie aus einem Guss.

Zum Abschluss des Konzertabends nochmals eine Rarität. Die Violinsolistin Siranossian erhöhte ihre interpretatorische und geigerische Qualität einmal mehr in Franz Clements „Rondeau brillant für Violine und Orchester“ A-Dur op. 36, das schon in seiner klassischen Zeitepoche für große Aufmerksamkeit gesorgt hatte. Enthusiastischer Beifall.