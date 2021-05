Geldspritze soll gesellschaftliches Leben ankurbeln

Würzburg. Der Ideenwettbewerb „NeuStart für Sport, Kultur und Ehrenamt“ will mit einer 40 000 Euro-Finanzspritze dafür sorgen, das gesellschaftliche Leben nach Corona wieder anzukurbeln.

Wer hat die besten Ideen, wie man das während der Corona-Pandemie ausgebremste gesellschaftliche, kulturelle, sportliche, soziale Leben wiederbeleben kann? Mit einem Ideenwettbewerb lobt der Landkreis Würzburg 40 000 Euro aus für Vereine, Initiativen, Organisationen, Einzelkämpferinnen und -kämpfer, die mit originellen, kreativen Veranstaltungen und Aktionen wieder Schwung und neues Leben in unsere Gemeinden bringen wollen.

Der Landkreis-Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt hat die Aktion beschlossen, nachdem durch einen Antrag der SPD-Fraktion das vorgesehene Budget des Landrats von 50 000 Euro auf 10 000 Euro gekürzt und dadurch Mittel frei wurden.

„Landkreis lebt von Vielfalt“

„Der Landkreis Würzburg und das gesellschaftliche Leben in den Gemeinden leben von der Vielfalt der kreativen Köpfe, von der Schaffenskraft des Ehrenamtes, von Impulsen für Veranstaltungen und Co. Genau da müssen wir nach den Wochen und Monaten des Lockdowns wieder hin“, betont Landrat Thomas Eberth die Wichtigkeit eines umsichtigen Neustartes bei sinkenden Inzidenzen. „40.000 Euro – damit lassen sich viele tolle Ideen zum Neustart nach der Corona-Pandemie anstoßen, im breitgefächerten Bereich des Ehrenamts, des Sports und der Kultur“, erklärt Eberth. Es könnten sich also nicht nur ehrenamtlich tätige Vereine und Initiativen am Ideenwettbewerb beteiligen, sondern etwa auch Künstler oder Musiker, die zur Wiederbelebung der Kultur und des gesellschaftlichen Lebens in den Landkreisgemeinden beitragen wollen.

„Wichtig ist den im Ausschuss vertretenen Kreispolitikern und mir, dass wir durch den finanziellen Anreiz einen Impuls geben und Energie spenden für einen Neubeginn nach der lähmenden Zeit der Einschränkungen und des Lockdowns“, erklärt Landrat Eberth.

Jede gute Idee ist willkommen, betonen auch Ehrenamtsbeauftragte Kerstin Gressel und Michael Dröse, Leiter der Kreisentwicklung und des Kulturherbstes. Eine Jury wird die Einsendungen bewerten, die spätestens am 30. Juli als Kurz-Konzept vorliegen müssen oder als gelungene Veranstaltung bereits erfolgreich organisiert wurden.

Je nach Kreativität vergeben

Die ersten zehn Gewinner erhalten jeweils eine „Euro-Impfung“ von 2000 Euro, die restliche Summe wird je nach Kreativität der Einsendungen vergeben. Einsendungen gehen an: neustart@Lra-wue.bayern.de. Informationen zum Ideenwettbewerb gibt es telefonisch unter Telefon 0931/8003-5839. Alle weiteren Informationen zum Ideenwettbewerb „NeuStart für Sport, Kultur und Ehrenamt“ gibt es unter www.landkreis-wuerzburg.de/NeuStartnachCorona.

