Frisch, schwungvoll und kontrastreich

Ein lauer Sommerabend, zwitschernde Vögel, ein perfekt illuminierter Garten und ein engagiertes Orchester: Eigentlich hätte die „Nachtmusik“ zum Mozartfest ein ganz normales Konzert sein können – zumal zum Jubiläum „100 Jahre Mozartfest Würzburg“. Wäre da nicht die Corona-Pandemie. Sie sorgte für etwas andere Vorzeichen bei der Organisation und Umsetzung. So fand der Abend nur vor 500 Zuhörern statt mit einem Hochschulorchester, das kaum die Möglichkeit zum gemeinsamen Proben hatte. Dennoch wurde es der erwartet angenehm leichte Musikgenuss, der das Publikum begeisterte.

Bevor das Hochschulsinfonieorchester unter der Leitung von Ari Rasilainen aber ein kontrast- und facettenreiches Programm durch die Jahrhunderte bot, gab es von der Intendantin des Mozartfestes, Evelyn Meining, noch eine Anspielung auf die aktuelle Corona-Verordnung, die bei Kulturveranstaltungen nicht mehr als 500 Zuhörer erlaubt. „Würdet ihr kicken, liebe Musiker, wäre es mehr Publikum.“ In Gedanken wurde ihr – mit Blick auf die lichten Reihen –- sicherlich beigepflichtet.

Im Mittelpunkt des Abends aber stand Wolfgang Amadeus Mozart – nicht nur mit seiner berühmten Komposition „Eine kleine Nachtmusik“, sondern auch die Wertschätzung, die andere Komponisten ihm entgegenbrachten. Mit der schwungvollen „Hommage à Mozart“ von Jacques Ibert (1890-1962) gelang dem Orchester ein wunderbar spritziger Einstieg. In das Konzertieren stimmten auch die Vögel munter mit ein.

Falls die jungen Orchestermusiker Nervosität verspürten, war sie spätestens beim nächsten Stück verflogen. Ruhig und ohne Hektik, ganz der königlichen Würde angemessen, führte Rasilainen, Professor für Dirigieren an der Würzburger Musikhochschule, durch „Le roi s’amuse“ von Leo Delibes (1836-1891). Akzentuiert und mit höfischem Glanz wurden die sechs „Airs“ des Franzosen dargebracht.

Höhepunkt des Abends war sicherlich das Konzert für Trompeten und Orchester in Es-Dur mit Jürgen Ellensohn am Soloinstrument. Das Zusammenspiel zwischen den Musikern und Ellensohn, Professor für Trompete in Würzburg, klappte – Virtuosität, Rhythmisierung und Dynamik überzeugten.

Komponist Josef Haydn (1732-1809), ein Zeitgenosse Mozarts, hatte die drei Sätze 1796 geschrieben, nach seiner Rückkehr aus London, und sie eher für eine kammerorchestrale Besetzung geschrieben. Dass das Werk auch mit einem großen Orchester wunderbar harmoniert, bewiesen die Musiker im Hofgarten sehr eindrucksvoll. Nicht minder eindrucksvoll war anschließend die Suite „Mozartiana“ in G-Dur von Pjotr Iljitsch Tschaikowski (1840-1893). Die musikalische Verbeugung von dem großen Meister war deutlich zu hören. Und so mancher summte heimlich und still mit, als etwa im dritten Satz das „Ave Verum“ in einer Variation, wunderbar luftig-leicht, erklang. Auch die Anspielung auf die „Nachtmusik“ gab einen Vorgeschmack darauf, wie der laue Sommerabend im Würzburger Hofgarten ausklingen durfte: Frisch und schwungvoll, wenn vielleicht auch die letzte Leichtigkeit und Brillanz noch fehlte, setzte das Orchester mit „Eine kleine Nachtmusik“, der Serena für Streicher von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), doch einen perfekten Schlusspunkt.

Passend zum herrlich illuminierten Grün und zum Wunsch des Publikums, der Kultur nach der monatelang erzwungenen Abstinenz wieder mehr Raum und Geltung zu gewähren.

