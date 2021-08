Freches Kunststück

Im August zeigt das Torturmtheater Sommerhausen nochmals den Hit der vergangenen Saison, der jäh durch den Lockdown im Herbst abgebrochen wurde: „NippleJesus“ von Nick Hornby. Es spielt Patrick Pinheiro, Regie führt Regie Ercan Karacayli.

Nicht gerade sein Traumjob – Museumsaufseher. „Doch wie schwierig kann’s schon sein, vor einem Bild ’rumzustehen“, denkt sich Dave, der Ex-Türsteher. Und dann wird der Job doch noch spannend.

Patrick Pinheiro spielt den Museumsaufseher Dave in „NippleJesus“. © Angelika Relin

Er ist verantwortlich für „NippleJesus“, einem ganz besonderen Werk, und versucht dabei, motzende Priester und betende Spinner in Schach zu halten.

Und Patrick Pinheiro spielt Dave nicht nur, er ist Dave. „NippleJesus“ ist eine schräge und absolut humorvolle Kunstbetrachtung des britischen Kult-Autors Nick Hornby, die uns in der gelungenen Inszenierung von Ercan Karacayli in ihren Bann zieht. „Was ist Kunst“? Dave gibt eine ehrliche und authentische Antwort darauf. „NippleJesus“ wird bis 28. August mit Abstand im Foyer des Theaters gespielt: Dienstag bis Freitag, 20 Uhr, Samstag 16.30 und 19 Uhr. Info und Karten unter Telefon 09333/268 oder E-Mail an kartenbestellung@torturmtheater.de.

