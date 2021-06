Franconica-Portal neu gestaltet

Das Sammlungsportal „Franconica“ präsentiert einzigartige Handschriften, seltene Drucke und Grafiken aus den Sondersammlungen der Universitätsbibliothek (UB) Würzburg.

Das Portal wurde von Grund auf neu aufgebaut und grafisch redesignt, um die digitalisierten Schätze in einer modernen und ansprechenden Form virtuell erlebbar zu machen. Das in Kacheloptik gestaltete Portal erlaubt es, bequem durch die Bestände zu browsen. Auch auf mobilen Endgeräten lassen sich einzelne Objekte in allen Einzelheiten betrachten. Kurzbeschreibungen sowie detaillierte Metadaten sind für alle Handschriften-Digitalisate verfügbar. Eine leistungsfähige Suchtechnologie liefert präzise Treffer und ermöglicht die gezielte Recherche. „Franconica“ richtet sich nicht nur an Forschende: allen Interessierten haben die Gelegenheit, die Sondersammlungen digital zu erleben, darunter einzigartige Handschriften wie das Kiliansevangeliar aus der Dombibliothek oder berühmte Grafiken wie die rund 50 frühesten bekannten Städteansichten, die während der Reise des Pfalzgrafen Ottheinrich 1536/37 (Delin.VI) entstanden. Das Sammlungsportal befindet sich zurzeit im Aufbau. Nach und nach werden alle Objekte der Portale „Franconica Online“ und „Virtuelle Bibliothek Würzburg“ dorthin. Das Portal Franconica findet man unter www.franconica.online. pm