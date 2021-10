Folkmusik voll auf Speed

Fiddler’s Green, Deutschlands erfolgreichste Irish Speedfolk-Formation, feiert ihr 30-Jahr-Bandjubiläum und lässt es unter dem knackigen Mitmach-Motto „3 Cheers for 30 Years“ so richtig krachen. Am Donnerstag, 25. November, kommt das süddeutsche Sextett auch in die Würzburger Posthalle. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Seit mittlerweile drei turbulenten Dekaden zählen Fiddler’s Green nun schon zu den beliebtesten und erfolgreichsten Formationen der europäischen Folk Rock-Szene.

Um sich bei ihren treuen Fans für 30 aufregende Jahre zu bedanken, haben sich die Folkrocker etwas ganz Besonderes überlegt: das ganze Jahr über wird gefeiert, was das Zeug hält.

Seinen Höhepunkt und zugleich krönenden Abschluss findet das „3 Cheers for 30 Years“-Jubiläumsjahr schließlich ab November 2021 in Form einer großen Clubtour, auf der die verrückten Sechs die deutschen Venues mit einem aktualisierten Best-Of-Set aus alten und neuen Live-Klassikern so richtig auf Betriebstemperatur bringen werden.

