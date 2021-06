Fernab jeder biedermeierischer Verschnörkelung

Nach coronabedingter Schließung im vergangenen Jahr öffnete das Mozartfest wieder seine Pforten. Zum Glück: Denn dieses Festival begeht seinen 100. Geburtstag seit seiner Gründung durch Hermann Zilcher, dem und dessen Schüler ein interessantes Konzert im Toskanasaal der Residenz gewidmet war.

Diese Veranstaltung gewährte einen wesentlichen Einblick in Zilchers kompositorisches Schaffen und die Ausrichtung auf neue Bahnen. Denn Zilcher als Komponist kann man als Traditionalisten des 20. Jahrhunderts bezeichnen, zwischen Spätromantik und Moderne, halb Brahmsischer Nachfolger halb neuromantischer und klang-impressionistischer Richtung. Dies machte sich deutlich in seinem Klavierzyklus „Klänge der Nacht“ op.58 und den „Vier Liedern für hohe Singstimme und Klavier“ op.12.

Man entdeckt eine Tonsprache aus der Musik des 19.Jahrhun-derts, durchaus an Brahms und Schumann erinnernd, jedoch nicht ohne gewisse originale Persönlichkeitsmerkmale.

Befreit von romantischem Ballast

Befreit von romantischem Ballast beweisen sich diese Werke als eine Vereinfachung und Klarheit der Form. Lydia Teuscher, Sopran, und Amadeus Wiesensee, Klavier, stellten sich als hochmotiviertes Musikerpaar vor, das sich stilistisch frappierend in die Tonsprache Zilchers hineingefunden hatte. Gelegentliche stärker auftrumpfende Lautstärken schuldeten sie der Akustik des kleineren Toscanasaals. Ansonsten war die Wiedergabe ausgefeilt bis ins kleinste Detail, hineingehört in feine Nuancen.

Ausgeglichen zwischen schwierigen technischen Passagen und ruhigeren Redewendungen eröffneten sie mit ihrer Darbietung ein gleichsam berührendes wie erquickendes Hörereignis. Eine grundgescheite, nicht zu verkopfte Konzerteinführung betreute Würzburgs Musikwissenschaftler Ulrich Konrad.

Zilcher war ein anregender Musiker seiner Zeit, Geheimrat, Komponist, Pianist und Dirigent. Es gibt eine Electrola-Schallplatte, auf der sein schwereloses Mozartspiel im Klavierkonzert B-Dur KV 595 posthum zu bewundern ist. Er war Musikpädagoge, Direktor des Staatskonservatoriums und Ehrendoktor der Medizinischen Fakultät der Uni Würzburg. Und so verwundert es nicht, dass sich zahlreiche Schüler um ihn scharten, um von seinem umfassenden Können zu profitieren.

Außer den im Programm vorgestellten Komponisten sollte man auch Winfried Zillig und Karl Höller als Schüler Zilchers erwähnt haben. Zu Beginn freilich Mozart, vertreten durch fünf Lieder für Sopran und Klavier und seine d-Moll-Fantasie für Klavier.

Markante Züge

Auch hier trug die Ausführung des Pianisten markante Züge, die keine biedermeierische Verschnörkelung zugelassen hatte. Únd die Sopranistin mit ihrer ausdrucksvollen Kunst der Gestaltung ließ sich nicht zu verharmlosenden Niedlichkeiten verführen. Carl Orff war in seinen jungen Jahren „nur“ Klavierschüler Zilchers. Orffs Hang zur romantischen Klangfarbe darf man aus seiner Zeit gut begründen. Seine „Toskanischen Volkslieder“ op.17/2 sind keine depressiven oder gar überschwänglich pubertäre jugendliche Tonerzeugnisse, sondern aparte Lieder mit dem Hauch dezenter Romantik. Moderne Klangwelten mit streckenweise virtuoser Spielmanier entwickelt Wilfried Hiller in „Camilles Schwester“, Szenen einer Oper, die hier zur Uraufführung kamen, Faszinierende Eingebungen in jedem Fall.

In eine ganz andere Welt führt Norbert Glanzberg mit dem Flair französisch angehauchter Chansons und deren verführerischen Rhythmen „Il fait si bon t’aimer“, „Jardin perdu“ und „Padam Padam“, die unvermittelt die Zuhörer zu lebhaftem Beifall inspirierten.