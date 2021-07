Faszinierende Musikwelt

Das traditionelle Familienfest feiern die Zwingenberger Schlossfestspiele in diesem Jahr am Sonntag, 1. August um 14.30 Uhr.

Die Solisten der Opern-Gala Xenia von Randow, Arminia Friebe, Kai Preußker und Manolito Mario Franz nehmen auf dem Zwingenberger Sportplatz das Publikum mit auf eine lustige Opernreise.

Zusammen mit den Sängerinnen und Sängern wird Intendant Rainer Roos den Kindern und deren Eltern die faszinierende Welt der klassischen Musik auf humorvolle Weise nahebringen. Manolito Mario Franz, der zum ersten Mal beim Familienfest auftritt, betont: „Es ist erwiesen, dass Kunst und Kultur die Entwicklung von Kindern fördert. Deshalb freue ich mich, an diesem spannenden Format teilzunehmen.“ Zur Handlung des eigens von Rainer Roos entwickelten Stückes sei nur so viel verraten: Viel Zeit ist vergangen seit Papageno das letzte Mal seine geliebten Vöglein einfangen durfte. Denn er hat nicht nur ein Schloss vor dem Mund verpasst bekommen, sondern konnte dazu auch nicht auftreten. Natürlich hat er in dieser Zeit viel erlebt. Zum Glück nicht nur traurige, sondern auch viele lustige und heitere Dinge. Denn er hat die Zeit zum Reisen genutzt und herausgefunden, ob es auch noch weitere Opern oder vielleicht sogar weitere Musikgattungen außer seiner „Zauberflöte“ gibt … Man kann gespannt sein!

Es sind noch Karten verfügbar. Aktuelle Informationen zum Programm und Kartenverkauf sind abrufbar unter www.schlossfestspiele-zwingenberg.de oder bei den Tourismusinformationen der Region.

