„Es ist immer ein Vergnügen, ,Final Countdown’ zu spielen“

Wenn es die Corona-Lage zulässt, wird die Crossover-Show „Rock meets Classic“ im Frühjahr wieder im Süden der Republik unterwegs sein. In Würzburg wird die Show am 10. April Station machen, in Nürnberg bereits am 2. April.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum zweiten Mal nach 2016 wird Europe-Sänger Joey-Tempest als Headliner zusammen mit Dee Snider (Twisted Sister), Maggie Riley (unter anderem Mike Oldfield), Ronnie Romero (Rainbow) und Mike Tramp (White Lion) am Start sein. Wie immer werden die Sänger und die Sängerin von der Mat Sinner Band und dem RMC Synphony Orchester begleitet. Im Vorfeld der Tournee stand Joey Tempest den FN Rede und Antwort.

Herr Tempest, es ist das zweite Mal, dass Sie bei „Rock meets Classic“ dabei sind. Was ist der Unterschied zwischen den Auftritten mit Ihrer Stammband „Europe“ und den Shows mit Rockband plus Orchester?

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Joey Tempest: Es ist eine ganz andere Klanglandschaft um einen herum, fast wie Surroundsound. Holz- und Blechblasinstrumente lassen sich mit einer Rockband hervorragend kombinieren.

Werden Sie auch den Auftritten der anderen Sänger und der Sängerin lauschen oder konzentriert man sich auf den eigenen Auftritt?

Tempest: Ich versuche immer, auch die anderen Auftritte zu verfolgen. Ich bin ein totaler Musik-Fan und natürlich kann man von anderen auch immer wieder etwas lernen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Welche Songs werden Sie dem Publikum präsentieren?

Tempest: Die Setlist wird ähnlich jener der Auftritte bei der Tour 2016 sein. Vielleicht wird es zwei oder drei Änderungen geben, schließlich haben wir seitdem die CD „Walk The Earth“ herausgebracht, die auch starke Songs enthält, die zur Wahl stehen.

„The Final Countdown“ ist einer der größten Rocksongs aller Zeiten. War dieser Riesenerfolg eher eine Hypothek für „Europe“ oder ein absoluter Glücksfall?

Tempest: Wir sind natürlich sehr stolz auf diesen Song. Das trifft aber auch für viele andere Europe-Songs zu. Es ist immer wieder eine Ehre und ein Vergnügen den Song live zu spielen. Und der Song scheint tatsächlich die Menschen zusammenzubringen, egal wo auf der Welt wir auftreten.

Mit „War of Kings“ und „Walk the Earth“ hat „Europe“ zwei bärenstarke Alben abgeliefert. Plant die Band ein weiteres Album oder arbeitet ihr sogar schon dran?

Tempest: Wir haben begonnen, Europe 12 zu schreiben. Und wie immer lassen wir uns bei der Arbeit an einem neuen Album auf ein komplett neues Abenteuer ein.

Live-Auftritte waren in der jüngsten Vergangenheit aufgrund von Corona kaum möglich. Fiebert man Konzerten entgegen oder ist man auch ein bisschen aufgeregt, ob noch alles so klappt wie vor der Zwangspause?

Tempest: Sollte 2022 das große Tournee-Jahr werden, auf das wir hoffen, sind wir für die Rückkehr auf die Bühne richtig gut vorbereitet und wollen auch spezielle Auftritte abliefern. Wir sind richtig motiviert, wieder vor Publikum zu spielen. Es ist schlichtweg ein Teil von uns und wir sind auch richtig gut darin. Von mir aus kann es losgehen.