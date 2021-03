Das geplante Gastspiel von Frank-Markus Barwasser alias Erwin Pelzig am 4. Juni in der Tauberbischofsheimer Stadthalle wird auf Donnerstag, 7. April 2022, 20 Uhr an selber Stelle verschoben. Alle bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit für den Nachholtermin. Frank-Markus Barwasser alias Erwin Pelzig präsentiert sein Programm „Der wunde Punkt“. Welche Chancen es gibt, die Anwesenheit der Spezies Mensch auf der Erde weiterhin zu rechtfertigen, will Frank-Markus Barwasser in seinem neuen Kabarettprogramm aufzeichnen. Dafür schickt er wiederum sein Alter Ego, Erwin Pelzig auf die Bühne – damit bei aller Kränkung zumindest die Zuversicht nicht auf der Strecke bleibt.

