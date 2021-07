Erinnerung an Legenden

„The Abba Tribute Concert“ gibt es am Mittwoch, 4. August, auf dem Hartplatz hinter der Grünewaldhalle in Tauberbischofsheim. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Pop-Ikonen, lebende Legenden, Kultband – Abba. Die vier Buchstaben verkörpern vier charismatische Ausnahmekünstler, die ihre Fans weltweit seit über vier Jahrzehnten begeistern.

Ihr grandioser Durchbruch am 6. April 1974 ist unvergessen: An diesem geschichtsträchtigen Tag gewannen Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus und Anni-Frid Lyngstad, den 19. Eurovision Song Contest im britischen Brighton – und ihr Aufstieg in den Pop-Olymp begann.

„Voulez Vous – The Abba Forever Tribute Concert“ ist ein Hochgenuss des Glamour-Pop und ruft alle Abba-Fans zum Mitsingen und Mittanzen auf. Die Bühne bebt, wenn die hochkarätige Truppe aus Profimusikern und bekannten Musicalstars wie Laura Birte die musikalischen Meilensteine einer beispiellosen Weltkarriere performt. Präsentiert mit Moderationen und perfekt garniert mit spannenden Geschichten rund um Abba, steht „Voulez Vous“ für erstklassiges Entertainment und garantiert ein unvergessliches Konzerterlebnis.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Besucher brauchen keinen Nachweis oder Test für den Besuch der Veranstaltung. Es ist keine Maskenpflicht am Sitzplatz vorgeschrieben. Nur beim Einlass, zum Toilettengang und Getränkeholen muss auf dem Veranstaltungsgelände eine Maske getragen werden.