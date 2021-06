Eine Show, die viel verspricht

Kabarettist Michl Müller, bekannt aus den TV-Quotenrennern „Fastnacht in Franken“ und „Drei. Zwo. Eins. Michl Müller“, geht mit seinem neuen Programm „Verrückt nach Müller“ auf Tour. Am Freitag, 6. August, gastiert er in Tauberbischofsheim auf dem Hartplatz hinter der Grünewaldhalle. Einlass ist um 19 Uhr, los geht es um 20 Uhr.

Freuen darf man sich auf einen mitreißenden, authentischen Abend des fränkischen Gesamtkunstwerks, das sich wieder einmal leidenschaftlich zwischen Kabarett und Comedy bewegt. Von den kleinen Alltagsgeschichten bis hin zur großen Politik, mal als Spaßmacher, mal als Kabarettist, macht das Naturtalent auch diesmal vor keinem Thema halt. Und wenn der selbst ernannte „Dreggsagg“ (fränkisch für „Schelm“) aus der Rhön dann auch noch seine herrlich schrägen Lieder anstimmt, gibt es kein Halten mehr. Ein verrücktes Programm, in einer verrückten Zeit: Nach diesem Programm sind alle total verrückt: „Verrückt nach Müller“. Besucher brauchen zum jetzigen Zeitpunkt keinen Nachweis oder Test für den Besuch der Veranstaltungen. Es ist keine Maskenpflicht bei der Veranstaltung am Sitzplatz vorgeschrieben. Nur beim Einlass, zum Toilettengang und beim Getränkeholen muss auf dem Veranstaltungsgelände eine Maske getragen werden.