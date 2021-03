Aus Anlass des zehnten Jahrestages der Nuklearkatastrophe von Fukushima zeigt das Museum im Kulturspeicher in Würzburg die Ausstellung „Tree and Soil“ des niederländischen Künstlerpaares Robert Knoth und Antoinette de Jong erstmals in Deutschland. In einer eindringlichen Videoinstallation und fotografischen Bildern thematisieren die Künstler das vielschichtige Verhältnis von Mensch und Natur. Das Reaktorunglück von Fukushima im März 2011 wirkte weltweit wie ein Schock: In dem vermeintlich sicheren Atomkraftwerk fielen durch ein Erdbeben und einen folgenden Tsunami die Notstromaggregate aus, was in mehreren Reaktorblöcken eine Kernschmelze zur Folge hatte. Hoch radioaktive Substanzen traten in die Atmosphäre aus und verseuchten die Region im Nordosten Japans. Mehr als 120 000 Menschen mussten evakuiert werden.

In den Jahren nach der nuklearen Katastrophe reisten die Künstler Robert Knoth und Antoinette de Jong mehrfach in das Sperrgebiet. In Interviews mit den ehemaligen Bewohnern, in Foto- und Videoaufnahmen dokumentierten sie über Jahre hinweg die menschenleeren Orte und die einst gepflegten japanischen Kulturlandschaften, die von der Natur zurückerobert werden.

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht eine Videoinstallation mit Aufnahmen der scheinbar unberührten Natur in der verseuchten Region. Die Filme mit ihren langen Einstellungen – fallender Schnee, vom Wind bewegte Blätter, Sonnenlicht, das durch das Laub bricht – sind von einer stillen, poetischen Kraft. Die radioaktive Bedrohung aber bleibt

Die Vielschichtigkeit des Verhältnisses von Mensch und Natur findet einen weiteren Ausdruck in der Kombination von Fotografien aus der Sperrzone mit Naturalien und künstlerischen Darstellungen aus der Sammlung des aus Würzburg gebürtigen Arztes Philipp Franz von Siebold. Informationen gibt es unter www.kulturspeicher.de.