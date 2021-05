Ein Eldorado für Freunde härterer Klänge

Das Punkrock und Hardcore Festival „Mission Ready“ wurde auf den 2. Juli 2022 verschoben. Neben den Headlinern „Social Distortion“ werden auch „Sondaschule“, „Pascow“ und „Lionheart“ auf dem Flug platz i n Geiselwind auftreten.

Außerdem bestätigt für die kommende Ausgabe ist die US-amerikanische Crossover-Band „DogEatDog“, die 2019 ihre „All Boro Kings 25 Year Anniversary European Tour“ starteten und mit einer Neuauflage ihres „All Boro Kings“-Albums vor kurzem sogar einen Re-Entry in die Deutschen Album Charts schafften. Auch die Kanadier von „Get The Shot“ werden dabei sein und den Moshpit der MRF Hardcore Stage ordentlich aufwirbeln

Aufgrund der weiterhin unsicheren und aktuell sogar steigenden Infektionslage und daraus resultierenden fehlenden Planungssicherheit ist eine Durchführung des Festivals auch in diesem Jahr nicht möglich. Die Gesundheit der Besucher, Künstler und aller am Festival beteiligten Personen hat Vorrang. Wie schon 2020 haben die Veranstalter alle Möglichkeiten durchexerziert, doch am Ende blieb die Verlegung nach 2022 als einzige Alternative. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Die Idee eines reinen Punk- und Hardcore Festivals brodelte schon lange in den Köpfen der beiden Würzburger Veranstalter. Mit dem Flugplatz Giebelstadt hat sich nun erstmalig im Juli 2017 die passende Location nach langer Suche gefunden: nur zehn Minuten von der A3 entfernt, befindet sich der Flughafen zentral in der Nähe Würzburgs gelegen. Dank kurzer Wege (zwischen den Bühnen und Campingflächen) und dem komplett befestigten Gelände bietet er die perfekte Venue für das Open Air. Aufgrund der Infrastruktur des Flughafengeländes ist zudem eine Witterungssicherheit gewährleistet.

