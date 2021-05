Ehrendoktorwürde für Bringmann

Würzburg. Die Université Officielle de Mbujimayi hat dem Würzburger Professor Gerhard Bringmann die Ehrendoktorwürde verliehen. Sie ehrt damit seine wissenschaftlichen Arbeiten und die Förderung des akademischen Nachwuchses im Kongo.

Schon zuvor war Bringmann mit Ehrendoktorwürden von fünf weiteren kongolesischen Unis ausgezeichnet worden, so erst kürzlich von der Université Officielle de Bukavu, im Osten der Demokratischen Republik Kongo. An der Uni Würzburg lehrt und forscht Bringmann seit 1987 als Inhaber des Lehrstuhls für Organische Chemie I; seit 2017 ist er dort als Seniorprofessor tätig.

Geehrt wurde Bringmann vor allem für seinen Einsatz im Rahmen des von ihm zusammen mit seinem kongolesischen Kollegen Virima Mudogo aufgebauten Exzellenzstipendienprogramms Bebuc. Zugleich wurden auch seine herausragenden wissenschaftlichen Beiträge im Bereich der Naturstoffchemie gewürdigt, zum Beispiel bei der Suche nach neuen Wirkstoffen gegen Infektions- und Tumorkrankheiten. Seine Arbeiten sind in über 750 Publikationen und Patenten dokumentiert.

Bringmanns wissenschaftliche Verdienste waren schon vorher vielfach ausgezeichnet worden, zum Beispiel durch die Adolf-Windaus-Medaille und den Paul-J.-Scheuer-Preis für Marine Biotechnologie sowie durch Ehrenprofessuren an einer südafrikanischen und zwei chinesischen Unis.Sein humanitärer Einsatz wurde unter anderem durch den Gusi-Friedenspreis und die Médaille du Mérite Civique Erster Klasse in Gold des Kongolesischen Volkes geehrt sowie durch die Medaille Bene Merenti in Gold der Uni Würzburg und vor kurzem durch das Bundesverdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland. jmu

