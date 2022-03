„Die künstlerische Form ergibt sich von selbst“

Herman van Veen gastiert am Samstag, 9. April, um 20 Uhr mit seinem Programm „Mit dem Wissen von jetzt“ in Würzburg im Congress Centrum. Im Vorfeld des Auftritts haben sich die Fränkischen Nachrichten mit dem holländischen Künstler, der nicht nur Sänger und Musiker, sondern unter anderem auch Maler und Buchautor ist, über sein Leben und künstlerisches Schaffen unterhalten.

Herr van Veen, wie geht es Ihnen? Haben sie die Pandemie bislang gut überstanden und was machen Sie gerade?

Herman van Veen: Mir geht es bestens. Ich bin drei Mal geimpft und hatte Glück, noch nicht an Corona erkrankt zu sein. Sie erwischen mich gerade im Auto auf dem Weg nach Hamburg zu unserem Konzert. Wir haben gerade ein paar kleinere Konzerte, sozusagen als Generalprobe gegeben und die Resonanz war überaus positiv. Deshalb ist bei mir die Vorfreude auf die Tour mit größeren Sälen natürlich groß.

Ist man nach über 50 Jahren Musiker mit ständigem Touren eigentlich noch nervös vor Konzerten? Haben Sie immer noch Lampenfieber?

Van Veen: Ja natürlich, eine gewisse Nervosität ist immer dabei. Man weiß ja nie, was kommt. Das Publikum reagiert bei jedem Auftritt anders. Die Wirklichkeit kann sich auch von Auftritt zu Auftritt verändern, gerade in der heutigen Zeit. Deshalb habe ich keinen festen Plan oder eine festgelegte Dramaturgie. Ich versuche, auf das zu reagieren, was kommt. Es ist wie beim Segeln, da weiß man vorher auch nicht, woher der Wind kommt. Das macht es natürlich auch spannend und interessant – nicht nur für mich, sondern auch für das Publikum. Das Improvisieren und sich auf die Situation anpassen sind feste Bestandteile der Show. Es ist also auch einiges an Spontanität dabei.

Kennen Sie Würzburg und Unterfranken?

Van Veen: Natürlich. Es ist zwar schon einige Jahre her aber ich bin schon mehrere Male in Würzburg aufgetreten. Ich nehme mir, wenn möglich immer Zeit, mir Dinge an und um meine Auftrittsorte anzuschauen oder mich einfach in ein Café zu setzen und zu beobachten. Aber das gilt nicht nur für Würzburg. Aufgrund meiner vielen Tourneen kenne ich mich in Deutschland und der Schweiz geografisch sehr gut aus. Ich brauche, das als Ausgleich zum doch stressigen Touren, einfach mal die Seele baumeln zu lassen oder sich etwas Schönes anzusehen.

Ihre Tour hat den Titel „Mit dem Wissen von jetzt“. Würden Sie im Rückblick, also mit dem Wissen von heute, etwas anders machen? Bereuen Sie eine oder mehrere Entscheidungen?

Van Veen: Diese Frage stellt sich mir nicht und ist für mich auch nicht bedeutend. Ich bin niemand, der zurückschaut, sondern jemand, dessen Blick in die Zukunft gerichtet ist. Was vorbei ist, ist vorbei. Es macht deshalb wenig Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Natürlich war und bin ich nicht mit allem einverstanden, was passiert ist, auch als ich ein Kind war. Aber das ist nicht mehr zu ändern. Ich lebe eher im Morgen als im Gestern und versuche deshalb, mit dem Wissen von heute die Zukunft zu gestalten.

Sie treten bisweilen auch als Clown auf? Wie schwer fällt es Ihnen angesichts der derzeitigen Lage in der Welt das Clownskostüm noch anzuziehen?

Van Veen: Es gab schon immer Licht und Schatten auf der Welt, von beidem manchmal mehr und manchmal weniger. Manchmal kann man als Künstler Dinge nur im Clownskostüm ausdrücken. Ein Clown zu sein, bedeutet ja nicht nur lustig zu sein, manchmal ist ein Witz ja auch hintersinnig und beinhaltet eine Wahrheit, die man sonst nicht hätte ausdrücken oder transportieren können.

Sie sind Musiker, Sänger, Buchautor und Maler? Sie haben aus ihrer Vielseitigkeit eine Spezialität gemacht. Wie merken Sie, ob sie sich als Maler, Musiker oder Buchautor ausdrücken wollen und können?

Van Veen: Das weiß ich zunächst nicht, das ergibt sich einfach so. Wenn ich etwas nicht singen kann, dann schreibe ich es. Wenn ich es nicht schreiben kann, dann male ich es. Ich reagiere mit meiner Kunst auf das, was in der Welt passiert, was gerade stattfindet. Ich beobachte und reflektiere das Erlebte. Ich habe keine Strategie oder Plan für meine künstlerische Ausdrucksweise. Die Form ergibt sich, sie kommt quasi zu mir. Gedanken, wie ich was ausdrücken möchte, mache ich mir eigentlich nicht.

Sie haben sich zeitlebens für Kinder eingesetzt. Ihnen war das Wohlergehen der kleinen Erdenbürger stets eine Herzensangelegenheit. Was müssen wir tun, damit aus unschuldigen Kindern keine Erwachsenen Täter werden?

Van Veen: Es gibt da denke ich zwei wichtige Dinge: Das eine ist Bildung. Überall auf der Welt müssen die Kinder Zugang zu einer guten Schulbildung und auch Ausbildung erhalten. Das formt sie und macht sie für Demagogen schwerer erreichbar. Sie können so zwischen Gut und Böse unterscheiden. Das zweite ist, dass Kinder und Jugendliche mit Kunst in Verbindung gebracht werden. Der Mensch ist das einzige Lebewesen auf der Erde, das nicht nur schöne Dinge, die keinen offensichtlichen Nutzen für den Fortbestand der Gattung haben, erschaffen kann, sondern sich auch daran erfreuen kann. Der Mensch kann zudem aus der Kunst Kraft und Inspiration schöpfen, die zu einer positiven Entwicklung beitragen.

Sie sind ein glühender Verfechter der Demokratie und Sie haben gesagt, dass Sie auf die Intelligenz der Menschen vertrauen? Glauben Sie angesichts der antidemokratischen Strömungen auch in den Niederlanden und Deutschland sowie des Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine immer noch darauf?

Van Veen: Ich denke, da ist wieder die Bildung ein wichtiger Schlüssel. Wir müssen immer wieder daran erinnern, was nicht mehr sein darf und was passiert, wenn es nicht demokratisch zugeht, wie beispielsweise beim Nationalsozialismus. Wir müssen immer wieder erzählen, was es für jeden einzelnen bedeutet, wenn eine Diktatur kommt. Durch die Bildung und Erziehung müssen wir den Menschen das Selbstvertrauen geben, sich gegen faschistische Bewegungen zu wehren.