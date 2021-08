Der Wortakrobat als Gitarrenvirtuose

Vom Wortakrobaten-Genie zum Gitarrenvirtuosen-Wahnsinn ist’s eigentlich ein großer Schritt. Willy Astor indes schafft diesen Spagat – mit spielerischer Lockerheit. Und zur großen Begeisterung seines Publikums.

Mit „Sounds of Islands“ war das Münchner Kindl am Mittwoch im Rahmen der Röttinger Frankenfestspiele auf Burg Brattenstein zu Gast – und spielte sich in die Herzen seiner gut 300 Zuhörer (mehr sind aufgrund der Corona-Bestimmungen nicht zugelassen). Sie waren genauso hungrig auf dieses kulturelle Event unter freiem Himmel wie der vielseitige Künstler selbst – und dermaßen angetan, dass sie Willy Astor mit seiner vierköpfigen Combo erst nach mehreren Zugaben von der Bühne ließen.

Willy Astor gilt hierzulande als der Wortverdreher schlechthin. Kein Buchstabe ist vor dem 59-Jährigen sicher. Er schafft es, Texte so zu verfremden und darin skurrile Geschichten einzubauen, dass es ein Hörgenuss ist, ihm dabei zu folgen – freilich mit der großen Gefahr, zwischendurch mal den Faden zu verlieren.

Das ist die eine Seite der Medaille des deutschen Kult-Kabarettisten. Die andere offenbarte er bei seinem Auftritt in der unterfränkischen Europastadt. Er verfügt über ein großes musikalisches Talent an der Gitarre, das in der Vergangenheit viel zu kurz gekommen ist. „The Sounds of Islands“ betitelte der Ur-Bayer sein Premieren-Album eines ursprünglich rein musikalischen Projekts. Dies blieb keine Eintagsfliege, denn seither sind weitere erfolgreiche Alben und CDs auf den Markt gekommen. Einige der Stücke davon führte Willy Astor mit seinen Mitstreitern – Titus Vollmer (Gitarre), Nick Flade (Klavier, Keyboards, Bass) und Marcio Tubino (Percussion, Saxofon) – im Burghof auf. Die Vier nahmen die Zuhörer mit auf eine Zeitreise in die Welt der verschiedenen Musikrichtungen: von Tango bis Bossa Nova, von afrikanischen Eindrücken bis Flamenco, von Blues bis hin zum „Curry-Landler“, der zur bayerisch-indischen Völkerverständigung beitragen soll. „Genießt den Abend, nutzt ihn zum Innehalten“, meinte Astor an die Adresse seiner Fans. Und sie genossen die musikalische Reise nach Griechenland, Italien, Brasilien, Spanien oder an den Kilimandscharo – melodiös adrett verpackt und in klanglicher Hinsicht hervorragend festgehalten. Ein gelungener Auftritt, der viel Farbe in den Alltag der Konzertbesucher gebracht hat.

