„Der Eintänzer“ zum Jubiläum

Am 11. Oktober 1995 fand die erste Vorstellung auf dem Theaterschiff

Heilbronn statt, das damals noch am Wilhelmskanal lag und 1999 bei der

Friedrich-Ebert-Brücke vor Anker ging. So hätte eigentlich schon vor

zwei Jahren das Bestehen dieser originellen Bühne gefeiert werden müssen. Doch wie so vieles andere, verhinderte das die Corona-Pandemie. Deshalb wurde jetzt eben 25 Jahre Theaterschiff mit einer Jubiläumsveranstaltung nachgefeiert. Dabei gab es eine launig-witzige, geradezu kabarettreife Rede des Heilbronner Oberbürgermeisters Harry

Mergel und eine Revue der „Goldenen 20er“, unter dem Titel „Der Eintänzer“.

Die Idee, Deutschland erste schwimmende Theaterbühne nach Heilbronn zu holen, hatte der inzwischen 73-jährige Regisseur und Schauspieler Heinz Kipfer. Von 1995 bis 2018 war Heinz Kipfer künstlerischer Leiter und Geschäftsführer, seither ist er nur noch Letzteres, während die künstlerische Leitung Christian Marten-Molnár hat, derzwischen 2008 und 2012 Chefdramaturg und stellvertretender Intendant am Theater Heilbronn war. Er zeichnet nun auch für die „Eintänzer“-Revue verantwortlich, die am Jubiläumsabend gezeigt wurde.

Der Stoff der Geschichte ist rund 100 Jahre alt. Im Mittelpunkt steht Max, der Eintänzer, die neue Attraktion im Tanzcafé „Paradies für Frauen“ von Josephine. Seinetwegen kommen die Damen der Gesellschaft und der Halbwelt. Josephine könnte zufrieden sein, doch auch sie hat ein Auge auf ihren Max geworfen.

Das Ganze ist eine Aneinanderreihung von Evergreens, Schlagern und Filmsongs, eine Revue der „Goldenen 20er“ des vorigen Jahrhunderts, bei der nicht nur die Musik eine Rolle spielt, sondern auch die frech-frivolen Texte der einzelnen Nummern und nicht zuletzt die Kostüme der damaligen Zeit, für deren stilsichere Optik Katharina Flubacher verantwortlich ist. Zu Gehör gebracht werden Melodien von Ralph Benatzky, Leo Fall, Friedrich Hollaender, Theo Mackeben, Mischa Spoliansky, Kurt Weill und anderen Größen der damaligen sogenannten U-Musik. Für deren kongeniale Wiedergabe auf verschiedenen Instrumenten sorgt der musikalische Leiter Andreas Benz. Den „Titelhelden“, aber nicht nur diesen, sondern sämtliche männliche Figuren singt und spielt der stimmlich und darstellerisch wandlungsfähige Markus Streubel. Als Josephine mischt die intensiv und expressiv agierende Cosima Greeven den Laden auf. In der noch jungen Schauspielerin Agnieszka Bonomi, die vor vier Jahren ihre Ausbildung in Stuttgart abgeschlossen hat, und in der durch ihre Rolle als Arzthelferin Andrea Neumann in der ARD-Serie „Lindenstraße“ bekanntgewordenen Beatrice Kaps-Zurmehr hat sie zwei recht unterschiedliche, in ihrer Art aber jeweils erfolgreiche Mitstreiterinnen.