Denkwürdiger Auftritt ganz ohne Glamour

Mit 35 Jahren ist man kein „Wildfang“ mehr; die heute kaum noch verwendete Umschreibung für ein wildes, lebhaftes Kind charakterisiert dennoch die leidenschaftliche und zugleich beherrschte Spielweise der norwegischen Ausnahme-Geigerin Vilde Frang. Ganz ohne Pomp und Glamour gelingt ihr ein denkwürdiger Auftritt an zwei Abenden im Kaisersaal der Residenz beim Mozartfest Würzburg mit dem Scottish Chamber Orchestra. Das zweite Konzert unter der Leitung von Maxim Emelyanychev umrahmt mit der Sinfonie D-Dur KV 97 und der Sinfonie Nr.41 C-Dur KV 551 von Mozart das einzige Violinkonzert von Robert Schumann.

In seiner Konzerteinführung bringt Dr. Hansjörg Ewert die Schwierigkeiten bei einem Vergleich der möglicherweise vom 14-jährigen Mozart 1770 in Rom geschriebenen Sinfonie D-Dur mit der im Jahre 1788 uraufgeführten „Jupiter“-Sinfonie „als krönende Summe des sinfonischen Schaffens“ auf den Punkt: Es sind zwei unterschiedliche Kategorien; doch zu weit hergeholt ist es für der Musikwissenschaftler der Uni Würzburg nicht, das Frühwerk mit einem „Aperol Spritz“ und das Spätwerk mit einem schweren Rotwein am letzten Abend zu vergleichen. Ob die Sinfonie von 1170 tatsächlich Mozart zuzuschreiben ist, interessiert beim Zuhören nicht mehr wirklich. Es reicht vollkommen, wenn die „Tonfälle komischer Opern“ – wie bei Versatzstücken von Opernouvertüren – die Vorfreude auf tiefer anrührende Musik wecken.

Betörende Geigenklänge

Doch vor der „Jupiter“-Sinfonie gelingt dem britischen Orchester mit dem Violinkonzert von Robert Schumann dank straffer Führung des Dirigenten ein Musterbeispiel für gemeinschaftliches, gleichberechtigtes Musizieren zwischen dem Orchester und dem Soloinstrument. Bemerkenswert schon deshalb, weil das Werk der Violinistin Vilde Frang alle Möglichkeiten eröffnet, ihr technisches Können voll zur Entfaltung zu bringen.

Doch sie widersteht der Versuchung, sich auf Kosten des Orchesters zu profilieren. Ihr gelingt ein gleichberechtigtes Wechselspiel in allen drei Sätzen, die vor allem grenzenlose Leidenschaft und tiefe Trauer ausstrahlen.

Im langsamen Satz scheint die Violinistin in nachdenklicher Schwermut zu verharren, um dann in einem virtuosen Finale ihren wundervollen transparenten Klang noch stärker zur Geltung zu bringen. In solchen Momenten erinnert ihr Vortrag stark an Anne-Sophie Mutter, über deren Stiftung sie von 2003 bis 2009 ein Stipendium erhielt. Wie eine köstliche Praline, die auf der Zunge zerfließt, gerät als Zugabe der Solistin eine mehrstimmige österreichische Kaiserhymne von Joseph Haydn.

Die grazile Vilde Frang haben Mozartfest-Fans in bester Erinnerung, denn schon 2010 springt sie kurzfristig für die erkrankte niederländische Violinistin Janine Jansen ein, um dann gleich im nächsten Jahr mit der „Academy of St Martin in the Fields“ bei einem reinen Mozart-Programm zu begeistern.

Das Scottish Chamber Orchestra bietet nach der Pause eine gediegene Interpretation der Sinfonie Nr. 41 C-Dur, die in allen vier Sätzen vom Gegensatz von feierlicher, gelegentlich fanfarenartig-energischer Betonung der Themen und den lieblich-melodischen Phrasen lebt. Schon das Andante bringt den Reichtum der letzten Sinfonien Mozarts selbst ohne Trompeten und Pauken zum Aufblühen.

Wundervoll das Finale, das weder schrill noch aggressiv oder rhythmisch überzogen, ein fantastisches Konzerterlebnis abrundet. ferö