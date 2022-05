Juli Zehs Schauspiel »Corpus Delicti« in der Inszenierung von Nicole Buhr, Leiterin des Jungen Theater Heilbronn, hat am 18. Juni um 20 Uhr Premiere in der BOXX in Heilbronn.

Gesund sein und sportlich sein, ein Leben ohne körperliche und seelische Schmerzen führen – das ist das erklärte Ziel in der Gesellschaft, die Juli Zeh in ihrem 2007 entstandenen Schauspiel »Corpus Delicti« zeichnet. Alles ist dem Diktat der Gesundheit unterworfen. Wer sich seinen bürgerlichen Pflichten nicht fügt,wird zum Staatsfeind erklärt, verfolgt und ausgeschaltet. Juli Zehverwebt Themen wie Gesundheitswahn, Biopolitik, Körperoptimierung und Werteverfall mit einem Gerichtsdrama zu einem spannenden Plot. Sie zeigt, wie sich unter dem Deckmantel der staatlichen Fürsorgeein totalitäres System entwickelt. Jetzt kommt »Corpus Delicti« auf die Bühne der BOXX.

Nicole Buhr findet die Aktualität des Stoffes frappierend. Denn eigentlich handelt es sich um eine Überspitzung von Denkweisen und Handlungsformen, die schon existieren. Bereits heute ist man Designer des eigenen Lebens und dazu aufgerufen, an der Perfektionierung und Präsentation der eigenen Person zu arbeiten. Und sind wir Bürger in einem auf die Bekämpfung von Covid 19 ausgerichteten Staat nicht auch auf dem Weg in solche Zustände, wie Juli Zeh sie in »Corpus Delicti« beschreibt?

Die Autorin selbst sagt dazu in der Süddeutschen Zeitung: »Was wir auf alle Fälle festhalten können, ist, dass zurzeit tief in die Grundrechte von Bürgern eingegriffen wird, ohne dass die Rechtsgrundlage geklärt wäre. Man muss deshalb nicht gleich von einer Diktatur reden.«

Juli Zeh schrieb das Theaterstück »Corpus Delicti« für die Ruhrtriennale 2007. Die Autorin wollte eine moderne Hexenjagd beschreiben und von einer jungen Frau erzählen, die zur Ausgestoßenen und zur Staatsfeindin wird.

Nicht von ungefähr tragen zwei Figuren Namen, die an historisch verbriefte Protagonisten aus der Zeit der Hexenverfolgung angelehnt sind.

