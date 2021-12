Das Spektrum reicht von Musik-Comedy bis zur Polit-Satire

Acht Kabarettveranstaltungen – auch 2022 belebt der Kunstverein Tauberbischofsheim mit seinem Kabarettprogramm die Kulturszene der Region. Da Lesungen kurzfristiger geplant werden, kann die eine oder andere Veranstaltung noch dazukommen.

Den Anfang macht das Duo „Junge Junge!“ mit seiner neuen Zauber-Comedy-Show „Glücksmomente“ am Sonntag, 16. Januar, 19 Uhr. In ihr teilen die Brüder Bohnenberger, Weltmeister der Magie, mit ihrem Publikum persönliche Glücksmomente. Eigentlich ist Gernot Arzt, Wolfram Architekt. Doch dass sie ihre Berufe hintangestellt haben und sich für eine Bühnenkarriere entschieden, bezeichnen sie als ihr größtes Glück. Denn die Auftritte in allen Teilen der Welt und der Kontakt zum Publikum hat „Junge Junge!“ unendlich viele erfüllende Momente beschert. Mit einem einmaligen Mix aus Magie, voller Emotionen, Humor und Überraschung verzaubern die Brüder die Gedanken ihres Publikums und verblüffen mit Effekten, bei denen selbst der Tastsinn wahre Wunder erlebt. Im Sog des Augenblicks können sich die Zuschauer von „Junge Junge!“ entspannt treiben lassen und erleben besondere Momente.

Ebenfalls im Januar ist wieder „Suchtpotenzial“ zu Gast im Engelsaal, diesmal mit der Musik-Comedy „Sexuelle Belustigung“ (Sonntag, 30. Januar, 17 Uhr). Die Musikerinnen Julia Gámez Martín aus Berlin und Ariane Müller aus Ulm sind bundesweit bekannt für ihre Shows voll rabenschwarzem Humor, für die sie unter anderem den Deutschen Kleinkunstpreis 2020 erhalten haben. Von hippen Instagram-Trends über Wagner-Opern und feministischen Anbagger-Tipps bis zum finalen Weltfrieden bearbeiten sie alle wirklich wichtigen Themen. Dabei sind sie Meisterinnen der gelebten Neurosen, von absurden Gedankengängen und bewegen sich dabei parkettsicher in allen Musikgenres. Alle Musik und Comedy-Texte schreiben Ariane und Julia selber und machen auch die Stunts selbst.

Die Kabarettistin Andrea Volk präsentiert am Sonntag, 13. Februar, um 17 Uhr ihr Programm „Feierabend: Büro und Bekloppte“. Hier geht es ums Überleben 4.0 – mit Alkohol und Achtsamkeit: Was kann man tun gegen den Flächennutzungsplan am Kühlschrank? Wie Meetings schöner aussitzen? Und wie praktiziert man den digitalen Wandel, wenn das ‚Kompetenzteam‘ aus mehr Nullen als Einsen besteht? Andrea Volk lässt den Krieg am Kopierer eskalieren, übt mit Bio-Susanne Achtsamkeitstrainings und verwandelt sich im Kampf gegen Bürokratenterror in Erich Honecker. Immer urkomisch, bitterernst und mit Mittagspause in der Tagespolitik.

Auch Hennes Bender verschlägt es wieder nach Tauberbischofsheim. „Ich hab‘ nur zwei Hände“ heißt es am Sonntag, 13. März, um 17 Uhr. Bei Bender geht es mal wieder um die großen Fragen des Lebens: Lästern Alexa und Siri hinter meinem Rücken über meinen Haaransatz? Wozu eine Vorratsdatenspeicherung, wenn ich ein Langzeitgedächtnis habe? Und vor allem: Sollte eigentlich nicht alles leichter werden? Stattdessen jonglieren wir unser Leben zwischen iPad, Thermomix und Staubsaugerroboter. Der öffentliche Nahverkehr bricht zusammen. Die Regierung meldet kollektive Arbeitsverweigerung. Im Internet wird nur noch gehasst. Und dann der Moment, in dem man feststellt: Ich hab‘ nur zwei Hände – und die sind mir meistens noch gebunden. Doch Hennes Bender demonstriert auf seine eigene, sprachverliebte und quirlige Art, dass Widerstand nicht zwecklos ist. Kleiner Mann, große Klappe und viel dahinter.

Der Titel des neuen Programms von Horst Evers steht noch nicht fest. Sicher ist aber: Er zeigt es im Engelsaal am Montag, 4. April, 20 Uhr. Den Inhalt beschreibt der Autor, Kabarettist und Geschichtenerzähler so: „Es geht schlicht und ergreifend ums Ganze. Jetzt mal vom Großen her gesehen. Es ist ein Rückblick auf die Zukunft. Also die, mit der man vielleicht mal gerechnet hätte. Denn schließlich wissen wir alle nicht, welche Vergangenheit uns erwartet, wenn wir schon bald auf das Demnächst zurückschauen. Es wird Antworten auf die ewigen Fragen der Menschheit geben. Eventuell gibt es auch einen fröhlichen und lehrreichen Beitrag zum immer wiederkehrenden Problem: Wie schreibe oder rede ich total fundiert und glaubwürdig über etwas, von dem ich noch überhaupt keine Ahnung habe?“

„Antikörper“ hat Christian Ehring sein neues Politkabarett betitelt, mit dem er am Sonntag, 8. Mai, um 19 Uhr in Tauberbischofsheim Station macht. Wenn man nur welche gegen diese verflixte Pandemie hätte. Bis es soweit ist, hilft nur Humor. Und den hat Christian Ehring, unter anderem Moderator der Satiresendung „Extra 3“ und Mitarbeiter von Oliver Welke in der „heute show“ des ZDF. Seine Analysen der politischen Großwetterlage dort sind stets bissig. „Antikörper“ ist es auch: Ehring sinniert über eine Gesellschaft im Krisenmodus, über Kommunikationsprobleme, Verschwörungstheorien, Zensurkultur und den Versuch, im Gespräch zu bleiben, wo es keine gemeinsame Sprache mehr gibt.

Michael Holtschulte ist von Hause aus Cartoonist. Und stellt sich mit seiner Kunst auch auf die Bühne. „Das Letzte kommt zum Schluss“ heißt seine Cartoonshow am Montag, 27. Juni, um 20 Uhr. Wer es noch nicht erlebt hat, wird sich sicherlich fragen, wie das funktionieren soll. Sehr gut, wie Holtschulte schon seinen zahlreichen Auftritten unter Beweis gestellt hat. Der „Tot, aber lustig“-Zeichner präsentiert dabei seine besten Cartoons, Filmclips und andere lustige Geschichten live vor Publikum. Die Premiere mit seiner Cartoonshow feierte er mit seinem Kollegen Oli Hilbring, der im letzten Jahr im Engelsaal auftrat.

Zum Jahresabschluss gibt es den satirischen Jahresrückblick „Schluss jetzt“ mit Florian Schroeder am Montag, 28. November, um20 Uhr). Deutschland am Ende des Jahres: ein gespaltenes Land. Auf der einen Seite die Schwarzseher, Untergangsfanatiker und Spießer. Und auf der anderen Seite: das Publikum Denn die Zuhörer haben Humor. Sie lachen das Jahr weg, statt zu nörgeln und zu jammern. Auch schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, denn sie gehen zu „Schluss jetzt!“. Schroeder analysiert, kommentiert und parodiert fast alles von der großen Politik bis zu den kleinen Ereignissen des Alltags. Zwölf Monate in zwei Stunden – schnell, lustig, böse und keine Sekunde langweilig.

Karten für alle Veranstaltungen können vorbestellt werden beim Friseursalon Baumann, Frankenpassage, Tauberbischofsheim, Telefon 09341/2551 (montags geschlossen) oder per E-Mail bei kvtbb@gmx.de. Die Karten müssen – coronabedingt – erst zwei Wochen vor der Veranstaltung bezahlt werden, ansonsten werden diese ohne Verpflichtung weitergegeben. Karten in gedruckter Form liegen zwei Wochen vor der Veranstaltung vor. Einlass ist bei freier Platzwahl jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn.

Je nach Pandemielage Eintritt nur für Gäste mit 1G (geimpft)-Nachweis, gegebenenfalls mit 1G+.