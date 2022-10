Classic Rock in Würzburger Posthalle

Die ursprünglich geplante Show der Manfred Mann’s Earthband auf Burg Wertheim vom 25. Juli wird nun am Freitag, 21. Oktober, um 20 Uhr in der Würzburger Posthalle nachgeholt. Alle gekauften Burg Wertheim-Tickets behielten ihre Gültigkeit für diese Show. Einlass ist um 18.30 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einzigartige Coverversionen

Manfred Mann’s Earthband sind seit Jahrzehnten Garanten für gute Live-Auftritte. Gegründet wurde Manfred Mann‘s Earth Band 1971, seitdem ist die Band um ihren Namensgeber am Keyboard nicht mehr aus der Rockszene wegzudenken. Seine Hits und Interpretationen verschiedener Künstler von Bruce Springsteen bis Bob Marley sind zeitlos und haben die Jahrzehnte bestens überstanden: „Blinded by The Light“, „Spirits In The Night“, „Davy’s On The Road Again“, „Redemption Song“, „For You“ und auch „Mighty Quinn“ haben ihr eigenes Leben entfaltet und sind auf dem Album „Budapest Live“ von 1984 in großartigen Fassungen vertreten.

Nach einer kurzen Pause Anfang der Neunziger ist Manfred Mann’s Earth Band weiter live aktiv, zum Beispiel konnte die Band als Special Guest des einzigen (und nach dem Tod von Glenn Frey auch letzten) Deutschland-Konzerts der Eagles in Vechta im Juni 2014 begeistern.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel KulTour Das sind die besten Veranstaltungen in Mannheim und der Region Mehr erfahren

Im Juni 2016 spielte die Band bei den beiden ausverkauften Monsters Of Rock Konzerten auf der Loreley und in Bietigheim-Bissingen gemeinsam mit „Rainbow“.

Aktuelle Besetzung

Die aktuelle Besetzung besteht aus Manfred Mann (Keyboards), Mick Rogers (Gitare, Gesang), Steve Kinch (Bass), John Lingwood (Schlagzeug) und Robert Hart (Gesang) und befindet sich zurzeit auf ausgiebiger Europa-Tournee.