Choreographische Uraufführung

Bereits am Dienstag hatten das Theater und Orchester Heidelberg ihren analogen Spielbetrieb wieder aufgenommen (wir berichteten). Wie das Theater am Dienstag mitteilte, steht am Freitag, 4. Juni von 18.30 bis 19.25 Uhr im Zwinger 1 die analoge Premiere von „Avatars and Antiheroes“, eine choreografische Uraufführung von Iván Pérez, auf dem Programm. Diese wird am Samstag zur selben Zeit wiederholt.

Um 20 Uhr folgt der Video-Stream auf dringeblieben.de der Tanzbiennale Heidelberg mit „Coloured Swans 3: Harriet’s Remix“ von Moya Michael.

Der Samstag, 5. Juni, beginnt um 17 Uhr mit dem Video-Stream auf dringeblieben.de der Tanzbiennale Heidelberg „Honest Bodies“, ein dreiteiliger Abend mit Stücken von „Candoco Dance Company und Daniele Ninarello/Dance Well – movement research for Parkinson“.

Um 20 Uhr folgt der Video-Stream auf dringeblieben.de der Tanzbiennale Heidelberg „Freiraum Film“ mit Kurzfilmen von und mit den Tänzerinnen und Tänzern des Dance Theatre Heidelberg.

Termine und Infos unter: theaterheidelberg.de pm